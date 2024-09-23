الإثنين 23 سبتمبر 2024
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صحة ومرأة

أساسيات اتبعيها مع طفلك في بداية الدراسة لحمايته من الأمراض المعدية

الأطفال فى المدارس
الأطفال فى المدارس

 مع بدء العام الدراسي الجديد تبدأ معاناة الأمهات مع الأطفال نتيجة إصاباتهم المتكررة بالأمراض المعدية متيمة اختلاطهم بزملائهم داخل المدرسة.

وللأسف تنتشر الأمراض المعدية سريعا بين الصغار لضعف مناعتهم ما يؤثر على صحتهم بشكل سلبي، لذا تحرص بعض الأمهات على إتخاذ بعض الإجراءات.

 

نصائح مهمة تحمى طفلك من الأمراض المعدية فى المدارس 

 ويقول الدكتور أيمن عوض أخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة، إن اختلاط الأطفال فى المدرسة طوال اليوم الدراسي يسمح بانتشار العدوى بين الصغار، ولكن يمكن اتخاذ بعض الإجراءات التي تحمي الطفل من الإصابة بأى عدوى، ومن هذه الإجراءات:

  • التنبيه على الطفل بعدم استخدام أدوات زملائه واستخدامه أدواته الشخصية فقط بدءا من زجاجة المياه وحتى الأدوات المدرسية.
  • تعويد الطفل غسل الأيدي بالماء والصابون خاصة قبل وبعد الطعام وبعد الخروج من المرحاض.
  • تعليم الطفل ألا يعطس فى وجه زملائه بل يعطس عند كوعه أو فى المنديل.
  • عند استخدام المنديل يجب التخلص منه فى سلة المهملات وعدم إستخدامه مرة أخرى.
  • يجب التنبيه على معلمة الفصل بضرورة تهوية الفصل وعدم غلق الشبابيك والتأكد من نظافة الفصل وتعقيمه أول بأول.
  • يجب على كل أم فى حالة ظهور أى أعراض على طفلها الا ترسله إلى المدرسة لحين شفائه حتى لا ينقل العدوى بين زملائه.
  • الإهتمام بالتغذية السليمة للأطفال حيث تقديم الخضروات والفواكه الطازجة لهم يوميا مع اللحوم والبيض ومنتجات الألبان والحبوب والبقول، لمدهم بالعناصر الغذائية المهمة والمختلفة التى تعزز من مناعتهم.
  • وجبة الإفطار ضرورية قبل الذهاب إلى المدرسة فهى تقوى مناعة الطفل.
  • يجب الإقلال من تقديم الحلوى للصغار لأنها سبب رئيسي فى ضعف مناعتهم.
  • الاهتمام بإعطاء الطفل التطعيمات السنوية والموسمية التي تحميهم من الأمراض المعدية مثل الانفلونزا الموسمية والروتا والجدرى وغيرهم.
  • الإقلال من الوجبات السريعة والأكل خارج المنزل لأنه غنى بالدهون ويفتقد للعناصر الغذائية المهمة كما أنه سبب فى انتشار الأمراض.
  • على الأم الاهتمام بالنظافة الشخصية للطفل من حيث قص أظافره أول بأول مع إعطاء مناديل ومناديل معقمة وكحول فى حقيبته لاستخدامها عند الحاجة على مدار اليوم الدراسى فهى تساعده على نظافة يديه.
  • تعليم الطفل عدم وضع يديه على عينيه أو أنفه أو فمه لأن هذه العادة سبب فى نقل الأمراض إلى الجسم ما يؤثر على صحته.
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