10 علاجات منزلية للتخلص من احتقان الأنف

يحدث احتقان الأنف عندما تتورم الأوعية الدموية والأغشية المخاطية في الجيوب الأنفية والممرات الأنفية، وبينما يختفي الاحتقان الخفيف غالبًا من تلقاء نفسه، فإن مجموعة من العلاجات والعلاجات المنزلية يمكن أن تساعد.

يمكن لأي شخص في أي عمر أن يصاب باحتقان الأنف، أو انسداد الأنف، ولكن قد يحدث بشكل متكرر لدى بعض الأشخاص.

على سبيل المثال، التهاب الجيوب الأنفية، وهي الحالة التي تسبب ذلك بشكل متكرر، تميل إلى الحدوث عند الأطفال دون سن 15 عامًا والبالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و64 عامًا، وخاصة الإناث البالغات، وفقًا لموقع “Medical News Today” الطبي.

أسباب احتقان الأنف

تسبب العديد من الأمراض التهاب الجيوب الأنفية، وتشمل:

التهاب الجيوب الأنفية المعدي: تسبب فيروسات البرد الشائعة أو التهابات الجهاز التنفسي العلوي التهاب الجيوب الأنفية المعدي.

التهاب الجيوب الأنفية التحسسي: يحدث هذا الالتهاب بسبب مسببات الحساسية أو مهيج بيئي.

التهاب الجيوب الأنفية التحسسي الموسمي: يشخص الطبيب هذا، والذي يُسمى أيضًا بالحساسية الموسمية، عندما يكون الالتهاب استجابة لحبوب اللقاح من الأشجار والأعشاب والحشائش التي تكون أكثر وفرة في الربيع والخريف.

التهاب الجيوب الأنفية التحسسي الدائم: يتضمن ذلك المواد المسببة للحساسية الموجودة طوال العام، مثل العفن ووبر الحيوانات وعث الغبار وبقايا الصراصير.

التهاب الجيوب الأنفية غير التحسسي: ينبع هذا الالتهاب من المهيجات المحمولة جوًا، مثل الدخان والمواد الكيميائية والتلوث.

قد يكون الأشخاص الذين يعانون من ضعف وظائف المناعة، ربما بسبب فيروس نقص المناعة البشرية أو مرض السكري أو يتلقون العلاج الكيميائي، أكثر عرضة للاحتقان الناتج عن العدوى.

في حالات أخرى، لا يكون احتقان الأنف استجابة لمسبب مرض أو مهيج أو مسبب للحساسية، ويتضمن السبب بدلًا من ذلك:

وضع الجسم: يجعل الاستلقاء من الصعب على الجسم التخلص من المخاط، لذلك قد يكون الأشخاص الذين يعانون من ضعف الحركة أكثر عرضة للاحتقان.

المشاكل البنيوية داخل الجيوب الأنفية: قد تشمل هذه الزوائد اللحمية، أو انحراف الحاجز الأنفي، أو تضيق الممرات الأنفية، أو الأورام، أو الجيب الإضافي.

الحالات الصحية التي تقلل من نقل المخاط: تشمل بعض الأمثلة التليف الكيسي واضطراب المرارة المعروف باسم خلل الحركة الصفراوية.

قد يعاني الأشخاص المصابون بانحراف الحاجز الأنفي من احتقان شديد بشكل خاص، والحاجز الأنفي هو الجدار الرقيق الذي يفصل بين مجرى الهواء الأنفي الأيمن والأيسر، ويعني الانحراف أن الجدار مائل إلى جانب واحد، مما قد يجعل التنفس من خلال إحدى فتحتي الأنف صعبًا، حتى بدون وجود حساسية أو نزلة برد تسبب احتقانًا.

احتقان الأنف عند الأطفال

عندما يشك أحد الوالدين أو مقدم الرعاية في أن الطفل، وخاصة الرضيع، يعاني من احتقان الأنف، فقد يكون من المفيد البحث عن العلامات التالية:

صعوبة في التغذية أو انخفاض الشهية

زيادة الانفعال أو الاضطراب

صعوبة في التنفس أو الاختناق بالمخاط

اضطراب النوم أو صعوبة النوم

علاج احتقان الأنف

تعتمد أفضل طريقة لإزالة الاحتقان إلى حد كبير على سببه، وتتضمن بعض الخيارات:

المضادات الحيوية عن طريق الفم أو الموضعية، إذا كان السبب عدوى بكتيرية

بخاخات الأنف التي تحتوي على الكورتيكوستيرويد

أدوية تخفيف المخاط

العلاج المناعي

الجراحة التصحيحية

علاجات احتقان الأنف المنزلية

لإزالة الاحتقان في المنزل، قد يحاول الشخص:

البقاء رطبًا

الاستحمام بماء دافئ

استنشاق البخار من وعاء من الماء الساخن، مع وضع منشفة فوق الرأس لحبس البخار

إبقاء الرأس مرتفعًا أثناء النوم

تناول مضادات الهيستامين أو مزيلات الاحتقان التي لا تستلزم وصفة طبية

تجربة غسول الأنف

تناول أدوية مسكنة للألم لا تستلزم وصفة طبية، إذا كان هناك ضغط أو ألم في الجيوب الأنفية

وضع كمادات باردة على المناطق المؤلمة من الوجه

تناول البروبيوتيك الوقائي أو تناول الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك، مثل الزبادي أو الكيمتشي

تناول المكملات الغذائية التي تعزز المناعة، مثل كبريتات الزنك أو إشنسا أو فيتامين سي أو مستخلص إبرة الراعي.