مصرع شاب بحادث تصادم دراجة بخارية بشجرة في بني سويف

لقي شاب مصرعه، اليوم الثلاثاء، إثر حادث تصادم دراجة بخارية كان يستقلها بشجرة على أحد الطرق الفرعية في نطاق مركز إهناسيا غربي محافظة بني سويف.

بلاغ حادث سير ببني سويف

وتلقى مديرية أمن بني سويف بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع الحادث في الساعات الأولى من صباح اليوم عند مدخل قرية "قاي" التابعة لمركز إهناسيا، تم التوجيه بسرعة إرسال سيارة إسعاف إلى مكان الحادث.

وعند وصول سيارة الإسعاف إلى الموقع، تبين أن الحادث أسفر عن وفاة قائد الدراجة البخارية، محمد سيد رمضان، البالغ من العمر 20 عامًا، واصطدم الشاب بشجرة على جانب الطريق، مما أدى إلى وفاته على الفور.

وفاة شاب بحادث سير ببني سويف

وتم نقل جثمان الضحية إلى مستشفى إهناسيا التخصصي، تحت تصرف جهات التحقيق، التي بدأت في فحص ملابسات الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.