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كشف غموض العثور على جثة مُسنة في بني سويف

مديرية أمن بني سويف،
مديرية أمن بني سويف، فيتو

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، بالتعاون مع ضباط مباحث مركز بني سويف، في كشف غموض العثور على جثة سيدة مُسنة مقتولة داخل منزلها وسرقة مشغولاتها الذهبية بقرية بني هارون، وأسفرت الجهود عن القبض على الجانييْن، اللذيْن تبيّن أنهما شقيقان من نفس القرية، واستعادة المسروقات.

 

بلاغ العثور على جثة مُسنة ببني سويف 

 

وكان اللواء أسامة جمعة، مدير أمن بني سويف، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد الخولي، مدير إدارة البحث الجنائي، بورود بلاغ من المدعوة «إ.م.م» (35 عامًا)، مقيمة بقرية بني هارون، باكتشاف وفاة والدتها «عريفة.ع.ا» (81 عامًا) التي كانت تعيش بمفردها، وسرقة مشغولاتها الذهبية.

 

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء محمد الخولي وضباط مباحث مركز بني سويف إلى مكان البلاغ، حيث تبين أن جثة المجني عليها كانت مستلقية على ظهرها بغرفة نومها وترتدي كامل ملابسها، مع وجود سحجات حول معصمها الأيسر، وبدون آثار عنف أو بعثرة بمحتويات الشقة، حيث أوضحت ابنة المجني عليها أن والدتها كانت ترتدي ثلاثة غوايش ذهبية، وخاتمين، وحلقًا، لكنها لاحظت عدم وجودهم بعد وفاتها.

 

ضبط شقيقان قتلا جارتهما ببني سويف 

 

ووجه اللواء مساعد وزير الداخلية بتشكيل فريق بحث بإشراف اللواء الخولي، وتوصلت التحريات إلى أن المتهميْن هما «ع.م.ص» (24 عامًا) وشقيقه «م.م.ص» (21 عامًا)، اللذان اعترفا بجريمتهما بعد القبض عليهما، وبمواجهتهما أعترفا بإرتكابهما الواقعة، وبررا فعلتهما بأنهما كانا يعانيان من ضائقة مالية، فقررا سرقة جارتهم المسنة، وقام أحدهما بكتم أنفاسها حتى وفاتها، بينما تولى الآخر سرقة مشغولاتها.

 

وقاد المتهمان فريق المباحث إلى موقع إخفاء المسروقات فوق سطح منزلهما، والتي تم التحفظ عليها وتحرير محضر بالواقعة، حيث أمر المستشار أحمد عطية، المحامي العام الأول لنيابات بني سويف، بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.

 

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