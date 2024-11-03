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مجازاة مدير وموظفي جمعية زراعية للتراخي في تحرير محاضر تعديات ببني سويف

مجلس الدولة ببني
مجلس الدولة ببني سويف

قضت محكمة بني سويف التأديبية بمجازاة مدير جمعية هليه الزراعية ومسؤول حماية الأراضي الزراعية بفرض غرامة تعادل نصف أجرهم الوظيفي الشهري عند انتهاء خدمتهم، وذلك بسبب التراخي في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد التعديات على الأراضي الزراعية.

كما عاقبت المحكمة فني التنظيم بالوحدة المحلية لقرية هليه بخصم خمسة أيام من أجره، ورئيس قسم التنظيم بخصم ثلاثة أيام، بسبب عدم تحرير محاضر ضد المواطنين الذين قاموا بتبوير الأراضي الزراعية والبناء عليها بدون ترخيص. 

مجازاة مدير وموظفي جمعية زراعية ببني سويف

جاء ذلك بعد إحالة النيابة الإدارية للأطراف المعنية إلى المحكمة بسبب تأخرهم في رفع محاضر التبوير وارتكابهم أفعال من شأنها تبوير الأراضي. وقد تم الكشف عن هذه المخالفات خلال متابعة حماية الأراضي الزراعية بالإدارة الزراعية بببا.

وأثبتت التحقيقات أن المخالفات ثابتة بحقهم، حيث اعترفوا بتقاعسهم عن إبلاغ مهندس التنظيم المختص، مما أدى إلى بناء مبانٍ على أراضٍ زراعية. وقد اعتُبر اعترافهم دليلًا قاطعًا على المخالفات دون أي ضغط أو إكراه.

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