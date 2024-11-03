العثور على طفلين حديثي الولادة بالشارع في بني سويف

عثر أهالي مدينة بني سويف على طفلتين رضيعتين حديثي الولادة، على قيد الحياة، في مكانين مختلفين، وتم تسليم الطفلتين إلى المستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بلاغين بالعثور على طفلتين حديثتي الولادة ببني سويف

وتلقت الأجهزة الأمنية ببني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغين يفيدان بالعثور على الطفلين في أماكن متفرقة بمدينة بني سويف؛ مما استدعى توجيه الجهات المعنية بسرعة نقلهم إلى المستشفى للاطمئنان على صحتهما.

تم نقل الطفل الأول الذي عُثر عليه في طريق الأزهري، بالقرب من طريق الفيوم القديم، إلى مستشفى بني سويف الجامعي، بينما نُقل الطفل الثاني، الذي تم العثور عليه في شارع محمود أبوزيد، المتفرع من طريق السادات، بجوار مستشفى الدعوة، إلى مستشفى بني سويف التخصصي.

إيداع طفلين حديثي الولادة بالحضانات ببني سويف

بعد وصولهما إلى المستشفى، تم إيداع الطفلتين في إحدى الحضانات، حيث أجريت لهما الفحوصات الطبية اللازمة للاطمئنان على حالتهما الصحية، وأظهرت الفحوصات الأولية أنهما في حالة جيدة، مما يبعث على الأمل في إمكانية توفير الرعاية المناسبة لهما.

في سياق متصل، كثف رجال الشرطة جهودهم لكشف ملابسات الواقعتين ومعرفة هوية الشخص أو الأشخاص الذين قاموا بترك الطفلين في الشارع، وتم تحرير محضرين في الواقعتين، وبدأت الإجراءات القانونية اللازمة.