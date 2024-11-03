جهزوا احتياجاتكم، ضعف المياه عن عدد من المناطق في بني سويف

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، اليوم الاحد، أنه قد تقرر ضعف المياه عن مدينة إهناسيا وانقطاعها عن قرى البديني ومنهرو، يوم الأربعاء المقبل 6 نوفمبر الجاري، إعتبارًا من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 10 مساء، وذلك بسبب القيام بأعمال تطهير وتعقيم الخزان الأرضي لمحطة مياه البديني فرع مركز اهناسيا المدينة.

إعتذار شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف

وإذ تتقدم الشركة باعتذارها عن ضعف وقطع الخدمة خلال الفترة المذكورة، مناشدة المواطنين والمخابز والمستشفيات كافة المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، ومنوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أي تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى في هذا الشأن.

ضعف المياه بمدينة ببا ببني سويف غدًا الاثنين

وكانت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، قد أعلنت ـ في وقت سابق ـ عن ضعف المياه في مركز ومدينة ببا، بدءًا من الساعة 9 صباح غد الاثنين 4 نوفمبر وحتى 8 مساء الثلاثاء المقبل، بسبب أعمال تطهير وتعقيم الخزان الأرضي لمحطة مياه كفر ناصر في فرع ببا.

الاتصال بالخط الساخن للإبلاغ عن شكاوى المياه

قدمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، اعتذارها للمواطنين عن ضعف الخدمة خلال هذه الفترة، وناشدت الجميع، بما في ذلك المخابز والمستشفيات، بتدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه، مؤكدة على استعدادها لتوفير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة، مع إمكانية الاتصال بالخط الساخن (125) للإبلاغ عن أي شكاوى.