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سكرتير بني سويف يبحث موقف تحصيل رسوم النظافة من الجهات الحكومية

سكرتير بني سويف يبحث
سكرتير بني سويف يبحث موقف تحصيل رسوم النظافة

عقد اللواء حازم عزت السكرتير العام بمحافظة بني سويف، اجتماعًا لمناقشة مستجدات موقف تحصيل رسوم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات "رسوم النظافة" من  المديريات والجهات الحكومية المختلفة بالمحافظة، وذلك تنفيذًا لتكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بحضور: د. أسماء سامي، مديرة إدارة الخدمات المتكاملة للمخلفات، والمختصين من المديريات وشركات المرافق.

 

موقف تحصيل رسوم النظافة من الجهات الحكومية

 وخلال الاجتماع، تم استعراض موقف سداد الرسوم المستحقة من كل مديرية وجهة على حدة، على بند 3 و4 طبقًا لمستهدفات التحصيل، حيث شدد السكرتير العام على ضرورة التزام المديريات  والجهات الحكومية بسداد الرسوم، لتعزيز كفاءة منظومة النظافة وضمان الاستمرارية في تقديم الخدمات، بما يسهم في رفع كفاءة عمليات جمع ونقل المخلفات وتطوير منظومة النظافة بشكل شامل.

 

ضعف وقطع المياه بمركز إهناسيا ببني سويف

وفي سياق آخر، أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، أنه قد تقرر ضعف المياه عن مدينة إهناسيا وانقطاعها عن قرى البديني ومنهرو، يوم الأربعاء المقبل 6  نوفمبر الجاري، اعتبارًا من الساعة  8 صباحًا حتى 10مساء، وذلك بسبب القيام بأعمال تطهير وتعقيم الخزان  الأرضي لمحطة مياه البديني فرع إهناسيا.

 

وإذ تتقدم الشركة باعتذارها عن ضعف وقطع الخدمة خلال الفترة المذكورة، مناشدة المواطنين والمخابز والمستشفيات كافة المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، ومنوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أي تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى في هذا الشأن.

 

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