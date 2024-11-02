السبت 02 نوفمبر 2024
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صحة بني سويف تنفذ برامج ودورات تدريبية لرفع كفاءة هيئة التمريض

الدكتورة سماح جاد
الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة ببني سويف

نفذت إدارة التمريض بمديرية الصحة ببني سويف، دورة تدريبية متخصصة في أعمال الحضانات، استهدفت 18 من أفراد هيئة التمريض العاملين بأقسام الحضانات في المستشفيات العلاجية، في إطار خطة المديرية لرفع كفاءة مقدمي الخدمة الطبية، تحت إشراف الدكتورة مها حسن مديرة إدارة التمريض، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة.

كما عقدت إدارة التمريض بالمديرية، دورة تدريبية في أعمال طب الأسرة، استهدفت 20 من أفراد هيئة التمريض العاملين بوحدات التطوير، حيث جاءت هذه الدورة تحت متابعة د. شرين صلاح مديرة إدارة الرعاية الأساسية، وذلك ضمن جهود المديرية لتعزيز مهارات مقدمي الرعاية الصحية وضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين.

افتتاح قسم العلاج الطبيعي بعيادة الجلدية والجزام

وفي سياق آخر، أعلنت الدكتورة سماح جاد، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، اليوم، عن افتتاح قسم العلاج الطبيعي بعيادة الجلدية والجزام، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف.

 

وأكدت وكيل وزارة الصحة ببني سويف، أن القسم الجديد مجهز بأحدث الأجهزة الطبية التي تشمل جهاز موجات فوق الصوتية وجهاز تنبيه كهربائي وأشعة تحت حمراء، موضحةً أن هذه الأجهزة ستسهم بشكل كبير في تقديم خدمات العلاج الطبيعي للأمراض المختلفة، بما في ذلك مشكلات العظام والأعصاب، إضافة إلى علاج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وتأهيل الإصابات الرياضية، وكذلك تأهيل المرضى قبل وبعد العمليات الجراحية والكسور ومشاكل العمود الفقري.

 

وأضافت وكيل وزارة الصحة ببني سويف، أن القسم سيبدأ في تقديم خدماته للمرضى اعتبارًا من الأسبوع القادم، حيث ستكون هناك فترتين عمل، صباحية ومسائية، لتلبية احتياجات أكبر عدد ممكن من المرضى، مؤكدة هذا الافتتاح يمثل خطوة مهمة في تحسين جودة الخدمات الصحية في بني سويف، ويعكس التزام الوزارة بتطوير الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

 

وأوضحت وكيل وزارة الصحة ببني سويف، أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المستمرة لتطوير النظام الصحي في مصر، وتقديم خدمات طبية متكاملة تساهم في تحسين حياة الأفراد والمجتمعات، كما يعكس اهتمام الدولة بالصحة العامة وتعزيز قدرات النظام الصحي لمواجهة التحديات الصحية المختلفة.

 

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