استعراض تجربة بني سويف التنموية في المنتدى الحضري العالمي

شارك الدكتور بلال حبش، نائب محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، في فعاليات المنتدى الحضري العالمي الذي انطلقت أعماله أمس الإثنين، في دورته الثانية عشرة بالقاهرة، تحت شعار "كل شيء يبدأ محليًا - لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة" وذلك ضمن تكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم.

رفاهية الإنسان في العصر الرقمي

وخلال مشاركته في المنتدى، استعرض نائب المحافظ تجربة بني سويف ورؤيتها لتحقيق المحور التنموي الذي يناقشه المنتدى تحت عنوان "رفاهية الإنسان في العصر الرقمي"، حيث أكد أن المحافظة تسير بخطى ثابتة نحو المستقبل الرقمي الذي يعزز رفاهية المواطنين، ويوازن بين التطور التكنولوجي والتنمية المستدامة، وذلك في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق التنمية الحضرية في الريف كأحد مخرجات الاستراتيجية التنموية للمنتدى.

وأشار نائب المحافظ إلى أن رؤية بني سويف للتنمية المستدامة 2030 تقوم على ثلاثة أهداف رئيسية هي تحسين جودة الحياة، التنمية الاقتصادية، والحوكمة، وفيما يتعلق بالحوكمة، تركز المحافظة على عدة عناصر أساسية تشمل العنصر البشري، الهيكل الإداري، التحول الرقمي، تنمية الموارد والأصول، والمجتمع المدني.

الوصول إلى الخدمات الرقمية لذوي الهمم

كما سلط حبش الضوء على التحديات التي واجهت تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي، ومن أبرزها البنية التحتية الرقمية المحدودة، نقص المهارات الرقمية، التكلفة المالية للتطوير الرقمي، والمقاومة الثقافية للتحول الرقمي إضافة إلى قضايا أمن المعلومات وحماية البيانات، عدم تكامل الأنظمة الرقمية، وصعوبة الوصول إلى الخدمات الرقمية لذوي الاحتياجات الخاصة.

وأشار نائب المحافظ إلى مجموعة من الخطوات النوعية التي تم تنفيذها لدعم التحول الرقمي في المحافظة، مثل توحيد الرسوم والمستندات لجميع الخدمات المقدمة على مستوى المحافظة، وتفعيل الدفع الإلكتروني عبر التطبيقات الإلكترونية، كما تم إدخال كافة الملفات القديمة في المراكز التكنولوجية، والعمل على تحسين أداء المراكز من خلال توظيف تقنيات حديثة، كما تم إطلاق "المركز التكنولوجي المتنقل" الذي يعمل في جميع مراكز المحافظة.

تنفيذ 2671 حالة إزالة في المهد ببني سويف

وفيما يخص الأراضي الفضاء والأصول غير المستغلة، أعلن نائب المحافظ عن إعداد أول خريطة للأراضي غير المستغلة على مستوى المحافظة بهدف تعظيم الاستفادة منها، بالإضافة إلى جهود مكثفة لمكافحة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، حيث تم تنفيذ أكثر من 2671 حالة إزالة في المهد.

وفيما يتعلق بتدريب وتأهيل الموظفين، أشار نائب المحافظ إلى ترشيح 250 موظفًا من الديوان العام والوحدات المحلية لحضور دورات تدريبية متخصصة، كما تم تدريب 375 موظفًا على أساسيات التحول الرقمي، إضافة إلى بروتوكولات التعاون مع أكاديمية سيسكو لتدريب الموظفين في مجالات البرمجة والشبكات.

تحديث الشبكات وتعزيز تغطية الألياف الضوئية

وتطرق نائب المحافظ إلى الرؤية المستقبلية لتطوير بني سويف، والتي تشمل تحسين البنية التحتية، تحديث الشبكات وتعزيز تغطية الألياف الضوئية، ونشر خدمات تكنولوجيا الجيل الخامس (5G) لتوفير اتصالات سريعة وموثوقة، تشمل الرؤية تعزيز التحول الرقمي في المؤسسات الحكومية والخاصة، توفير برامج تدريبية لتأهيل الكوادر في تكنولوجيا المعلومات، وتعزيز الأمن السيبراني لحماية البيانات والمعلومات.

وشارك في فعاليات المنتدى الحضري العالمي من محافظة بني سويف كل من: مدير الوحدة الاقتصادية ومشرف مجموعة عمل المحافظة علاء سعيد، ومدير الإعلام سعيد رمضان، وأعضاء مجموعة العمل أية اللبان، محمد بشير، نانسي طه.