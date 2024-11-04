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محافظات

ضبط طالبة داخل مدرسة بحوزتها مطواة قرن غزال في بني سويف

مديرية التربية والتعليم
مديرية التربية والتعليم ببني سويف

شهدت محافظة بنى سويف، اليوم الاثنين، ضبط طالبة بالصف الأول بإحدى مدارس التجارة بنظام الثلاث سنوات، بحوزتها مطواة «قرن غزال» داخل الفصل خلال اليوم الدراسى.

ضبط مطواة بحوزة طالبة ببني سويف 

وكشف محمد سلومة، نقيب المعلمين ببندر بنى سويف، أنه تم التوجه إلى المدرسة، بناءا على توجيهات مصطفى الديب، نقيب المعلمين ببنى سويف، للوقوف على ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات التى توفر الحماية الآمنة لجميع أفراد المدرسة، من خلال تحريز المطواة واستدعاء ولى أمر الطالبة.

وقال سلومة، انه تم ضبط الطالبة «و.ب» بإحدى فصول مدرسة للتجارة نظام الثلاث سنوات، لحيازتها سلاح «مطواه قرن غزال» وذلك أثناء اليوم الدراسي داخل المدرسة وأثناء الإشراف اليومي للمدرسة، وبحضور أمن الإدارة، ونقيب معلمين بندر بنى سويف، للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم استدعاء ولي أمر الطالبة لاتخاذ اللازم مع الطالبة.

وأضاف نقيب المعلمين بندر بنى سويف، أنه تم إحراز «المطواة» بطريق مدير المدرسة كحرز، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الطالبة، لتوفير الحماية الآمنة لجميع أفراد المدرسة بدءا من الطلاب والطالبات حتى أعضاء هيئة التدريس بالمدرسة.

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