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افتتاح العيادة المسائية للتأمين الصحى بمستشفى بنى سويف التخصصي

افتتاح عيادة جديدة
افتتاح عيادة جديدة للتأمين الصحي

شهدت محافظة بني سويف، اليوم الأحد، افتتاح العيادة المسائية للتأمين الصحى داخل مستشفى بنى سويف التخصصى، تحت رعاية الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، ضمن خطة المحافظة لتطوير الخدمات الطبية بزيادة منافذ تقديم الخدمة تسهيلا لراحة المرضى ومنع التكدس والزحام، وفي إطار تعزيز التعاون المشترك بين فرع الهيئة العامة للتأمين الصحى ومستشفى بنى سويف التخصصي.

 

افتتاح عيادة جديدة للتأمين الصحي

 

وشهد الافتتاح، حضور كل من: الدكتور محمد فؤاد عبد الفتاح، مدير عام فرع بنى سويف للتأمين الصحي،  والدكتور أحمد محمود صادق، مدير مستشفى بنى سويف التخصصى، والدكتورة حنان خلف مدير إدارة الشئون الطبية بالتأمين الصحي، والدكتورة شيرين صلاح مدير التموين الطبى والصيدليات، والدكتور مصطفى الكومي، مدير المكتب الفنى، والدكتور محمود الفنتاوي، مسئول العيادات، والدكتور محمد سيد ذكى عضو بقسم العيادات، ومحمد محمد الدسوقى مدير الشئون المالية والإدارية بفرع بنى سويف.

 

تمت متابعة سير العمل  بمركز خدمة العملاء بمستشفى بنى سويف التخصصى للمنتفعين بالتأمين الصحي من المترددين أو المحجوزين بالمستشفى حرصا على راحة المرضى وتخفيفا للزحام بمركز خدمة العملاء بمبنى الهلال.

وأشار مدير عام الفرع، إلى أن إفتتاح العيادات المسائية، يأتي طبقا البروتوكول المبرم بين الهيئة العامة للتأمين الصحى وقطاع الطب العلاجى وأمانة المراكز الطبية المتخصصة لمنح حق إستخدام العيادات الخارجية بمستشفيات قطاع الطب العلاجى وأمانة المراكز الطبية المتخصصة لتشغيلها كعيادات مسائية لتقديم كافة الخدمات الطبية والصحية للمرضى منتفعى التأمين الصحى انطلاقا من رؤية الهيئة العامة للتأمين الصحى فى الاضطلاع بدورها فى تقديمات الخدمات الصحية للمشمولين تحت مظلتها التأمينية على أساس من الالتزام بمعايير الجودة والاعتماد المتعارف عليها الصادرة عن الهيئة. 
 

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