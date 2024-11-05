ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، القبض على لصوص قضبان ومهمات السكة الحديد وبحوزتهم 2.5 طن 300 قطعة قواعد تثبيت القضبان بالمسامير الخاصة بها.

سقوط لصوص قضبان السكة الحديد ببني سويف

تمكن ضباط المباحث الجنائية ببنى سويف، من ضبط تاجر خردة وسائق أثناء استقلالهما سيارة ربع نقل محملة بقواعد تثبيت قضبان السكة الحديد وعددها 300 قطعة بالمسامير الخاصة بهم "مهمات سكة حديد".

كما ضبطت المباحث الجنائية مسؤولا بصيانة السكة الحديد سهل لهم الاستيلاء على المهمات من منطقة تشوين بمحطة سكة حديد الفنت التابعة لمركز الفشن جنوب محافظة بنى سويف وتم التحفظ على السيارة والمتهمين، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

بلاغ بضبط تاجر خردة وسائق ببني سويف

وتلقى اللواء أسامة جمعة، مدير أمن بنى سويف، إخطارًا من اللواء محمد الخولى، مدير المباحث الجنائية يفيد بتلقيه بلاغًا من مأمور قسم شرطة الفشن يفيد بأنه أثناء مرور ضباط مباحث القسم بالطريق الفرعى الفنت مدينة الفشن شاهدوا السيارة رقم «684» بيضاء اللون محملة بكمية من قواعد تثبيت قضبان السكة الحديد وتم ضبط السيارة وقائدها، ويدعى "احمد. ع. ا" 45 سنة وتاجر خردة يدعى "أشرف.ا.م" سنة حداد.

وبالكشف عليهما تبين أنه سبق اتهامهم قضايا مختلفة وعثر بالسيارة على "300 قاعدة حديدية تستخدم في ثبيت قضبان الحديد ومسامير خاصة بثبيت قواعد قضبان السكة الحديد" وتبلغ حمولتها 2 طن ونصف.

وبمناقشة المتهمين عن مصدر حصولهما على المضبوطات قرر انه يتعامل مع مسؤول قيادى عن صيانة السكة الحديد ويدعى "م.ز.ع" يسهل لهم الاستيلاء على القواعد الجديدة الخاصة بقضبان السكة الحديد من شونة موجودة في منطقة الفنت التابعة لسكة حديد الفشن بمقابل مادى وعلى الفور ألقت أجهزة الأمن القبض على المتهم الثالث وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.