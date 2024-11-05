صحة بني سويف تنفذ حملة على المنشآت الغذائية والمخابز بشرق النيل ومركز ناصر

أعلنت الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة ببني سويف، أن الطب الوقائي بالمديرية قام بتنفيذ حملة رقابة ميدانية على عدد من المنشآت الغذائية شملت منطقة شرق النيل بمدينة بني سويف، وحملة مماثلة بدائرة مركز ومدينة ناصر.

تكليفات الدكتور محمدهانى غنيم محافظ بني سويف

يأتي ذلك في ضوء تكليفات الدكتور محمدهانى غنيم محافظ بني سويف، بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق والمنشآت الغذائية والمصانع للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية وحمل العامليين لشهادات صحية والتأكد من سلامة تداول الأغذية في جميع مراحلها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأسفرت الحملة الأولى عن تحرير 15 محضرًا لمخالفات، تضمنت عدم استيفاء الاشتراطات الصحية، وعدم حمل العاملين للشهادات الصحية بجانب رصد 3 منشآت تدار بدون ترخيص، والتحفظ على 100 كجم من الخضراوات والفواكه غير صالحة للاستهلاك الآدمي نتيجة تغير في الخواص الطبيعية.

حملة على المخابز البلدية بمدينة ناصر ببني سويف

فيما قامت الحملة الثانية، خلالها مروها على عدد من المخابز بمدينة ناصر بتحرير 16 محضرًا لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية وعدم حمل شهادة صحية بجانب إعدام 40كجم أغذية تالفة بمنشآت تجارية.

شارك في الإشراف على الحملة بتوجيهات من وكيل الوزارة: د. أمنية حسن مدير الطب الوقائي، د. ماجد سالمان مدير مراقبة الأغذية بالمديرية.

تكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق

وأكدت وكيل صحة بني سويف، أن تلك الحملات تأتي في ضوء تكليفات الدكتور محمدهانى غنيم محافظ بني سويف، بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق والمنشآت الغذائية والمصانع للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية وحمل العامليين لشهادات صحية والتأكد من سلامة تداول الأغذية في جميع مراحلها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.