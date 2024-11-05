إطلاق مركبة الشحن Cargo Dragon إلى المحطة الفضائية الدولية
أطلقت شركة سبيس إكس صاروخ النقل "فالكون 9" وعلى متنه مركبة الشحن Cargo Dragon محملة بالبضائع إلى المحطة الفضائية الدولية.
إطلاق مركبة الشحن Cargo Dragon إلى المحطة الفضائية الدولية
وقد أطلق صاروخ النقل من مطار جون كينيدي الفضائي بولاية فلوريدا.
ووفقا لوكالة ناسا، من المنتظر أن تلتحم المركبة Cargo Dragon بالمحطة الفضائية الدولية.
تأثير الفضاء على مختلف المواد
وتحمل المركبة بالإضافة إلى مواد غذائية لرواد الفضاء، قطع غيار ومعدات، بما فيها وحدة لدراسة الرياح الشمسية وتشكلها، وطحالب من القطب الجنوبي لرصد تأثير الإشعاع الكوني والكائنات الدقيقة في النبات، وكذلك لاختبار اللحام البارد للمعادن في ظروف انخفاض الجاذبية.
كما من المقرر دراسة تأثير الفضاء على مختلف المواد.
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