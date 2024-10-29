الصين تحدد موعد هبوط رواد الفضاء على سطح القمر

أعلن لين شي تشيانج نائب مدير برامج الرحلات الفضائية المأهولة في الصين، أن المركبة الفضائية القمرية المأهولة "منغتشو" تخضع حاليا للاختبارات.

هبوط رواد الفضاء على سطح القمر

ويشير لين شي تشيانج، إلى أن الصين تخطط لهبوط رواد الفضاء على سطح القمر بحلول عام 2030، لذلك تجري حاليا جميع العمليات والبحوث اللازمة المتعلقة بهذه العملية على قدم وساق.

موعد الهبوط علي القمر

وقال في مؤتمر صحفي: "لقد حددنا هدفا للهبوط على القمر بحلول عام 2030، وفي هذا الصدد، نقوم بتعزيز العملية المتعلقة بأنشطة البحث والإنتاج بشكل شامل".

ويضيف: "تجري حاليا اختبارات المركبة الفضائية المأهولة "منغتشو" التي ستطلق بواسطة صاروخ النقل CZ-10 "Changzheng-10"، وعلى متنها رواد الفضاء إلى سطح القمر. كما تخضع وحدة الهبوط على سطح القمر، وكذلك المركبة القمرية والبدلات الفضائية للاختبارات اللازمة، وكل شي في هذا المجال يجري بسلاسة، ولكننا في نفس الوقت ندرك جيدا أن العملية ستكون صعبة ومعقدة".

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