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بعد قضائهم 6 أشهر في الفضاء، 3 رواد صينيين يعودون للأرض

رواد فضاء صينيين،
رواد فضاء صينيين، فيتو

عاد طاقم صيني مؤلف من 3 رواد فضاء إلى الأرض، اليوم الاثنين، بعد مهمة في محطة تيانجونج استمرت أكثر من 6 أشهر، حسبما أعلنت وكالة الأنباء الصينية.

 عودة طاقم فضاء صيني للأرض  بعد 6 أشهر 

وذكرت الوكالة أن يي جوانجفو ولي كونج ولي جوانجسو يتمتعون بصحة جيدة بعد هبوط كبسولتهم في موقع دونجفنج في منغوليا الداخلية.

وكان  رواد الفضاء الثلاثة وصلوا إلى محطة تيانجونج في نهاية أبريل، وانضم إليهم في 30 أكتوبر 3 رواد فضاء آخرين هم رجلان وامرأة، تسلّموا على مدى 5 أيام المهمة من الرواد الصينيين قبل عودة هؤلاء.

 درة تاج برنامج الفضاء الصيني 

وتُعد محطة تيانجونج الفضائية، التي يتألف طاقم عملها من 3  رواد فضاء يتناوبون كل 3 إلى 6 أشهر، درة تاج برنامج الفضاء الصيني.

وأُطلق الجزء المركزي للمحطة في العام 2021، ومن المقرر استخدامها لعشر سنوات تقريبا.

وأكدت بكين أنها تعمل على إرسال مهمة مأهولة إلى القمر بحلول العام 2030، وتعتزم بناء قاعدة على سطحه.

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