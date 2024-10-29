ثالث رائدة صينية تستعد للانطلاق نحو الفضاء

تسعتد وانج هاوزي للانطلاق نحو الفضاء يوم غد الأربعاء، إذ ستصبح ثالث صينية تُرسل إلى الفضاء، بعد ليو يانج في 2012، ووانغ يابينج عام 2013، وفق فرانس برس.

وأبدت مهندسة رحلات الفضاء الصينية الوحيدة اليوم الثلاثاء، حماسة كبيرة في تحضيراتها "لإلقاء التحية على النجوم"، عشية رحلتها مع رائدَي فضاء آخرَين إلى محطة تيانجونج الفضائية.

محطة الفضاء الصينية

وأعربت وانج هاوزي البالغة 34 عامًا، بابتسامة كبيرة على وجهها، للصحافيين عن رغبتها في "تذوق متعة انعدام الوزن" خلال مهمة شنتشو-19 التي تنطلق الأربعاء.

وقالت "مثل الجميع، أحلم بالذهاب لرؤية محطة الفضاء الصينية".

ويتمثل هدف الصين الكبير على المدى القصير في إرسال فريق إلى القمر بحلول عام 2030، ثم استكمال بناء قاعدة بحث علمية دولية هناك بحدود عام 2035.

إطلاق مركبة المهمة شنتشو-19 إلي الفضاء

من المقرر إطلاق مركبة المهمة شنتشو-19 الأربعاء الساعة 04,27 صباحًا بالتوقيت المحلي (20,27 ت غ الثلاثاء)، من مركز الإطلاق في جيوجوان شمالي غرب الصين، على ما أعلنت وكالة الفضاء المسؤولة عن الرحلات المأهولة (CMSA).

وسيقود الطاقم كاي شوزهي (48 عامًا) الذي شارك في مهمة شنتشو-14 عام 2022.

وسيرافقه رائدا الفضاء سونغ لينجدونج، وهو طيار سابق بالقوات الجوية يبلغ 34 عامًا، وزميلته وانج هاوزي، وهي حاليًّا مهندسة رحلات الفضاء الوحيدة في الصين، وفق الوكالة.