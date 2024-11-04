أخبار الفن اليوم: النجوم يحضرون افتتاح استوديوهات "الحصن بيج تايم" بالرياض.. منى زكي تدخل في نوبة بكاء بسبب الانتقادات.. شيرين عبدالوهاب تحيي حفلا غنائيًا في الكويت

شهدت الساحة الفنية اليوم الإثنين عددا من الأحداث الهامة وكانت كالتالي:

افتتح رئيس هيئة الترفية تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، استوديوهات "الحصن بيج تايم" في العاصمة السعودية الرياض، وذلك ضمن فعاليات النسخة الجديدة من موسم الرياض الذي تقام فعاليات بمنطقة البوليفارد وعدد من المناطق الأخرى.

وتعد استوديوهات الحصن هي الأضخم في الوطن العربي من حيث المساحة والإمكانيات، حيث تحتوي على عدد كبير من مناطق التصوير والكاميرات وورش الملابس والديكورات والإكسسوارات وغيرها من معدات التصوير المختلفة.

دخلت الفنانة منى زكي في نوبة من البكاء الشديد بسبب الانتقادات التي وجهت إليها مؤخرًا، وتسببت لها في حالة من الاكتئاب، حيث كشفت خلال ندوتها بمهرجان البحرين السينمائي أنها من الممكن أن تجلس في المنزل لخمس سنوات بسبب الانتقادات التي توجه إليها.



وقالت منى زكي، إنها في بداية الأمر تتعرض لانهيار ومع مرور الوقت تتماسك وتنظر لأهدافها التى تريد تحقيقها.

وأوضحت قائلة وهى في نوبة بكاء: "ممكن أقعد في البيت بالأربع والخمس سنين بسبب اللي حصلي وبتبقى أقسى اللحظات، قعادك في البيت مضطرة بتمر بمراحل كتير اكتئاب وانهيار ومحاولة استيعاب إن في حاجات في الدنيا غير الشيء دا".

نشرت الفنانة دنيا عبد العزيز صورة لها بعد إجرائها عملية الولادة من داخل المستشفى



في هذا السياق، أعربت عن امتنانها وتقديرها لكل من دعمها، وذلك من خلال الصورة التى نشرتها عبر حسابه على موقع الصور الشهير “انستجرام”

ووجهت دنيا رسالة للطبيب الذي أجرى العملية قائلة " أريد أن أعرب عن تقديري العميق للرعاية والدعم الذي قدمتموه. إن التزامك تجاه مرضاك أمر مثير للإعجاب حقًا. أفضل دكتور على الإطلاق".

تقرر تأجيل تصوير مسلسل "سيد الناس" الذى يقوم ببطولته الفنان عمرو سعد لبداية ديسمبر المقبل، بعدما كان من المفترض بدء تصوير المشاهد الأولى من العمل بداية نوفمبر الجاري، وذلك بسبب انشغال مخرج العمل محمد سامي بتصوير المشاهد النهائية لمسلسل "إش إش" .



وكشف أحد العاملين في العمل في تصريحات لـ فيتو، أنه من المحتمل أن يتم تأجيل العمل، وعدم عرضه في الموسم الرمضاني 2024، نظرًا لعدم الانتهاء من السيناريو حتى الآن، وبناء الديكورات المقرر أن يتم التصوير بها في القاهرة، بعد إعلان القائمين على العمل أنه لن يتم تصويره في بيروت.

أكد الفنان أحمد عبدالله محمود أنه حتى الآن لم يتم التعاقد بشكل رسمي على المشاركة في مسلسل “فهد البطل” مع الفنان أحمد العوضي.



وقال أحمد عبدالله محمود في تصريحات لفيتو: إنه من المحتمل عدم مشاركته في العمل بدون كشف الأسباب، مكتفيًا بقوله “ لسه بشوف الدنيا، لكن احتمال بنسبة كبيرة مابقاش موجود في العمل”.

سجن أحمد العوضي في "فهد البطل"

وتشهد الحلقات الأولى من مسلسل “فهد البطل” الذي يقوم به الفنان أحمد العوضي، مشادات كلامية بين "راوية" التي تلعب دورها الفنانة كارولين عزمي وأحد تجار السوق.

بدأ الفنان عمرو يوسف تصوير مشاهد فيلمه الجديد “درويش ” الذى تشاركه ببطولته الفنانة دينا الشربيني، وذلك استعدادا لطرحه خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد أخر أفلامه شقو والذي حقق نجاحا كبيرا.



وترصد فيتو تفاصيل أعمال جمعت عمرو يوسف ودينا الشربيني:

فيلم الدرويش يقوم ببطولته الفنان عمرو يوسف وتشاركه البطولة دينا الشربيني وتارا عماد وخالد كمال ومحمد شاهين وأحمد عبد الوهاب بالإضافة إلي مصطفي غريب والعمل من تأليف وسام صبري وإخراج وليد الحلفاوي .



استطاع فيلم آل شنب بطولة ليلي علوى تحقيق ما يزيد عن 1.5 مليون جنيه إيرادات منذ بداية عرضه بدور العرض السينمائية، وحقق بإيرادات ليلة أمس الأحد 226,824 جنيه فقط.



تدور أحداث الفيلم في إطار عائلي لايت، حول حدوث حالة وفاة مفاجئة لأحد أفراد عائلة آل شنب ويضطر أفراد العائلة للذهاب إلى الإسكندرية للمشاركة في إجراءات الجنازة والعزاء، وخلال الأيام الثلاثة الحداد وهذا التجمع العائلي الكبير الذى يضم الأربعة شقيقات، وأبنائهم وأحفادهم تنفجر المواقف الكوميدية بينهم.

تحيى الفنانة شيرين عبدالوهاب أحد الحفلات الغنائية نهاية نوفمبر الجاري، ومن المقرر أن يتم طرح تذاكر الحفل قريبًا، ويقام حفل شيرين بجانب فعالية "رود راش" السنوية التي تعود بدورتها الـ 13 في مدينة الكويت لرياضة المحركات (KMT)



