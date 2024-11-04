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ثقافة وفنون

ممكن أقعد في البيت خمس سنين، منى زكي تدخل في نوبة بكاء بسبب الانتقادات

منى زكي
منى زكي

دخلت الفنانة منى زكي في نوبة من البكاء الشديد بسبب الانتقادات التي وجهت إليها مؤخرًا، وتسببت لها في حالة من الاكتئاب، حيث كشفت خلال ندوتها بمهرجان البحرين السينمائي أنها من الممكن أن تجلس في المنزل لخمس سنوات بسبب الانتقادات التي توجه إليها. 

الفنانة منى زكي

وقالت منى زكي، إنها في بداية الأمر تتعرض لانهيار ومع مرور الوقت تتماسك وتنظر لأهدافها التى تريد تحقيقها.

وأوضحت قائلة وهى في نوبة بكاء: "ممكن أقعد في البيت بالأربع والخمس سنين بسبب اللي حصلي وبتبقى أقسى اللحظات، قعادك في البيت مضطرة بتمر بمراحل كتير اكتئاب وانهيار ومحاولة استيعاب إن في حاجات في الدنيا غير الشيء دا".

 

وأضافت منى زكي، أن زوجها الفنان أحمد حلمي وأولادها يساعدونها دائما لتخطي تلك الانكسارات أو الضياع، على حد تعبيرها.

 

وتابعت:"من نعم ربنا وجودهم في حياتي، هما بيحسسوني إن في دنيا تانية وأهداف تانية في الحياة غير شغلي اللي هو مهم جدا بالنسبة ليا، شغلي علمني إن لحظات بتكوني فيها فوق في السما وبعدها بتنزلي للبدروم".

 

وحرصت منى زكي، على توجيه رسالة لزملائها في الوسط الفني، قائلة:"بشكر كل زمايلي الفنانين اللي وقفوا جمبي في اللحظات الصعبة اللي مريت بيها، شكرًا مليون مرة".

 

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