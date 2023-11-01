الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

تعرف على أسماء ضيوف الشرف في فيلم The Marvels

MARVELS، فيتو
MARVELS، فيتو

THE MARVELS،  كشفت تقارير صحفية، عن أسماء الأبطال الخارقين، المقرر ظهورهم كضيوف شرف في أحدث أفلام مارفل The Marvels، والمقرر عرضه ١٠ نوفمبر ٢٠٢٣.

تعرف على أسماء ضيوف الشرف فيلم The Marvels

وذكرت التقارير، أن استديوهات مارفل اختار كلا من الممثل جوناثان ماجورز، والذي يجسد شخصية البطل الخارق Kang، والممثل جوش برولين، المشهور بشخصية Thanos، كما سيتضمن الفيلم ظهور، كيلسي جرامر، في دور TheBeast، وتيست طومبسون في شخصية Valkyrie، ليكونوا ضيوف الشرف في فيلمها الجديد The Marvels.

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وأكدت التقارير الصحفية ظهور، أحد أعضاء فريق الـAvengers الأصليين، كمفاجأة خلال أحداث الفيلم.

إصدار أول مشهد رسمي من فيلم THE MARVELS 

طرحت استديوهات مارفل، أول مشهد رسمي من أحدث أفلامها، THE MARVELS، المقرر طرحه في السينمات خلال أيام.

ووصلت مدة المشهد الذي طرحته، استديوهات مارفل، لدقيقة و١١ ثانية، تضمن قتال بين بطلة الفيلم بري لارسون، وكائن فضائي.

أفيشات دعائية جديدة لفيلم THE MARVELS

وطرحت استديوهات مارفل، ملصقات دعائية جديدة للفيلم النسائي THE MARVELS، المقرر عرضه في صالات السينما بتاريخ 10 نوفمبر ٢٠٢٣.

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مدة تشغيل فيلم THE MARVELS

وكشفت استديوهات مارفل عن مدة تشغيل فيلم ‘THE MARVELS’ النهائية، وهي ساعة و٤٥ دقيقة، وهو ما يجعلة أقصر فيلم بتاريخ عالم مارڤل السينمائي.

ميزانية فيلم THE MARVELS

كما كشف تقرير لمجلة فوربس العالمية، إن الميزانية الحقيقة لفيلم  THE MARVELS، هي 270 مليون دولار، وليس 150 مليون دولار، كما نشرت مجلة "Vanity Fair" من قبل في تقرير لها.

وجاء ذلك بعد ساعات من تقرير لمجلة فاريتي، أن فيلم The Marvels، انضم لفيلم ANT-MAN، كأقل فيلمين، تكلفة في تاريخ عالم مارڤل السينمائي، حيث بلغت ميزانية فيلم “ذا مارفلز”، 150مليون دولار فقط.

تفاصيل فيلم The Marvels

وتدور أحداث فيلم The Marvels، المقرر طرحه رسميا في صالات السينما بتاريخ ١٠ نوفمبر، حول ظهور شرير جديد، يستهدف تدمير كواكب الأرض، لتتعاون كابتن مارفل مع كامالا خان، ومونيكا رامبو، للعمل علي منعه، وإنقاذ الكوكب.

أبطال فيلم The Marvels

فيلم The Marvels، من بطولة، الممثلة الشهيرة، برى لارسون، وبارك سو جون، وإيمان فيلاني، وتيونا باريس، وماكينا جريس، ولاشانا لينش، وزوى اشتون، وجيما تشان، وصامويل جاكسون.

THE MARVELS، أقصر فيلم في تاريخ عالم مارڤل السينمائي

مجلة فوربس تكشف الميزانية الحقيقية لفيلم THE MARVELS

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THE MARVELS، أقصر فيلم في تاريخ عالم مارڤل السينمائي

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