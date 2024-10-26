3 أزمات تعطل تعاون عمرو سعد ومحمد سامي.. أحداث بيروت تجبر المخرج على تصوير “سيد الناس” في مصر

منذ سنوات طويلة يحاول عمرو سعد التعاون مع المخرج محمد سامى، إلا أن الظروف لم تسمح لهما بذلك، لانشغال الأخير ببعض المشاريع الدرامية مع محمد رمضان ومع زوجته مى عمر، لكن بعد طول انتظار اتفق “سعد” و«سامى» على التعاون سويا فى مسلسل يحمل اسم «سيد الناس».

كان السبب فى هذا التعاون المتأخر مى عمر التى رُشحت للمشاركة فى بطولة فيلم «الغربان» مع عمرو سعد، وبعد أن صورت دورها فى العمل، تحدثت مع زوجها المخرج محمد سامى عن مهارة وحرفية “سعد” داخل اللوكيشن، وأنه ممثل موهوب يستحق أن يحقق نجاحًا أكبر مما هو عليه، ليقرر بعدها زوجها أن يتعاون معه من خلال مسلسل سيد الناس الذى كتب قصته ويقوم هو بإخراجه.

الغريب فى الأمر أنه بعد الاتفاق على هذا التعاون، ظهرت بعض المشكلات البسيطة والتى بدأت تتفاقم، فقد أسند محمد سامى مهمة كتابة السيناريو للكاتب خالد صلاح، والذى شرع بالفعل فى كتابة عدد من الحلقات، لكن وقع خلاف بينهما بسبب طلب المخرج المستمر تعديلات على المشاهد، وتكرر الأمر مرات كثيرة، حتى اعتذر “صلاح” عن عدم استكمال الكتابة، ليقع محمد سامى فى أزمة، خاصة أنه مشغول فى هذا الوقت بكتابة وتصوير مسلسل «إش إش» الذى تقوم ببطولته مى عمر أيضًا، وكان يأمل البدء فى تصوير “سيد الناس” فور الانتهاء من “إش إش”

وعلمت “فيتو” أن عمرو سعد، اجتمع مع المخرج محمد سامى مؤخرًا وعبر عن قلقه بسبب عدم إنجاز كتابة السيناريو بشكل كامل حتى الآن، ليخبره الأخير بأنه أسند المهمة للسيناريست الشاب مهاب طارق.

أما المشكلة الثانية التى واجهت صناع المسلسل، فهى التصوير فى بيروت، حيث كان من المفترض أن يتم تصوير المسلسل فى الاستديوهات الخاصة بشركة الصباح فى بيروت، وبعض المدن الأخرى، لكن بعد اندلاع الحرب الأخيرة واجه المخرج محمد سامى تلك الأزمة، ليقرر بناء ديكورات المسلسل بشكل كامل فى القاهرة.

وثالث المشكلات التى تواجه مسلسل «سيد الناس» هى الاعتذارات المتكررة من بعض النجمات، حيث كان من المفترض أن تقوم بالبطولة النسائية أمام عمرو سعد غادة عادل، لكن سرعان ما اعتذرت دون إبداء أية أسباب، ليتم ترشيح إيمان العاصي، التى وافقت بشكل مبدئى على المشاركة فى المسلسل، إلا أنها عادت واعتذرت منذ عدة أيام، ليجد المخرج محمد سامى نفسه فى ورطة كبيرة، خاصة أن أغلب النجمات تعاقدت على بطولات درامية لشهر رمضان المقبل، ومن المفترض أن يبدأ من جديد فى رحلة البحث عن فنانة تشارك عمرو سعد بطولة المسلسل.

كان المخرج محمد سامى قد قرر أن يبدأ تصوير مسلسل سيد الناس منتصف شهر نوفمبر القادم، حتى يستطيع اللحاق بشهر رمضان.

جدير بالذكر أن مسلسل «سيد الناس» من بطولة عمرو سعد وأحمد رزق وإلهام شاهين وعماد زيادة ووفاء عامر ومن تأليف وإخراج محمد سامى.