الإثنين 04 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

دنيا عبد العزيز فى أحدث ظهور لها من داخل غرفة العمليات

دنيا عبد العزيز
دنيا عبد العزيز

نشرت الفنانة دنيا عبد العزيز صورة لها بعد إجرائها عملية الولادة من داخل المستشفى

في هذا السياق، أعربت عن امتنانها وتقديرها لكل من دعمها، وذلك من خلال الصورة التى نشرتها عبر حسابه على موقع الصور الشهير “انستجرام”

 

ووجهت دنيا رسالة للطبيب الذي أجرى العملية قائلة "  أريد أن أعرب عن تقديري العميق للرعاية والدعم الذي قدمتموه. إن التزامك تجاه مرضاك أمر مثير للإعجاب حقًا. أفضل دكتور على الإطلاق".

أعلنت الفنانة دنيا عبد العزيز، عبر حسابها الرسمي بتطبيق إنستجرام، عن وضع مولودتها الأولى، جودي وهو اسم اختارته على اسم والدتها.

وكتبت دنيا عبد العزيز، في التعليق عبر إنستجرام: «الحمد لله على نعمة جودي، محتاجالك يا أمي، سميتها جودي عشان أحبها أكتر، ربنا يحفظها يا رب»، لتنهال عليها التهاني من أصدقائها والجمهور. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

تطبيق انستجرام الفنانة دنيا عبد العزيز دنيا عبد العزيز خبار الفن موقع فيتو دنيا

مواد متعلقة

اليوم، عزاء الفنان مصطفي فهمي بمسجد عمر مكرم

آخرهم مسلسل وتر حساس، أبرز مشاركات الفنان محمد علاء في عالم الدراما التليفزيونية

الأكثر قراءة

هذه الفئات محرومة من الدعم النقدي بعد تطبيقه

ارتفاع جديد بسعر الدولار أمام الجنيه ختام تعاملات اليوم الإثنين 4 نوفمبر 2024

مصرع سائق وإصابة 3 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالدائري

كام وصل سعر جرام الذهب فى الصاغة مساء اليوم الإثنين؟

مفاجأة، الزمالك يدرس بيع زيزو في يناير لهذين السببين

لو معاك تسجيل صوتي طلعه، تفاصيل جلسة نارية بين إبراهيم نورالدين ومحمد عادل

العلماء يكتشفون عظام طائر آكل للحوم البشر بعد 12 مليون عام طوله 3 أمتار

بعد تطبيق الدعم النقدي.. 12 فئة خارج الحسابات.. هل أنت منهم؟ (إنفوجراف)

منوعات

المزيد

العلماء يكتشفون عظام طائر آكل للحوم البشر بعد 12 مليون عام طوله 3 أمتار

اختيار 14 موقعا أثريا في العراق ضمن لائحة اليونسكو للتراث العالمي

نوبة عصبية لسائق تتسبب في حادث مروع بتركيا

اعتقدوا أنه مقدس وأكسير الحياة، عشرات الهنود يصطفون لشرب مياه الصرف (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الإثنين بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم الاثنين بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين بالسوق المحلي

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الإثنين 4/11/2024

المزيد

انفوجراف

ماذا حدث بجلسة محاكمة المتهمين في قضية معدية أبو غالب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل الاستنجاء من سُنَن الوضوء أم مِن فرائضه ؟ الإفتاء تجيب

حفظ النسل بين الشرع والطب، الجامع الأزهر يعقد الملتقى الفقهي الأول

في عيد الحب، أروع وأجمل 4 قصص حب في حياة النبي

المزيد
الجريدة الرسمية
ads