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ثقافة وفنون

أحمد عبدالله محمود يكشف موقفه من مسلسل فهد البطل

أحمد عبدالله محمود
أحمد عبدالله محمود

أكد الفنان أحمد عبدالله محمود أنه حتى الآن لم يتم التعاقد بشكل رسمي على المشاركة في مسلسل “فهد البطل” مع الفنان أحمد العوضي.

وقال أحمد عبدالله محمود في تصريحات لفيتو: إنه من المحتمل عدم مشاركته في العمل بدون كشف الأسباب، مكتفيًا بقوله “ لسه بشوف الدنيا، لكن احتمال بنسبة كبيرة مابقاش موجود في العمل”.

سجن أحمد العوضي في "فهد البطل"

وتشهد الحلقات الأولى من مسلسل “فهد البطل” الذي يقوم به الفنان أحمد العوضي، مشادات كلامية بين "راوية" التي تلعب دورها الفنانة كارولين عزمي وأحد تجار السوق.

وبعد التطاول عليها، يعلم فهد بالأمر من أحد سكان العمارة؛ ما يجعله يدخل في مشاجرة مع الآخرين ويدخل السجن على أثرها، ويتم التصالح والخروج في نفس الحلقة. 

أبطال مسلسل فهد البطل

ومسلسل فهد البطل بطولة أحمد العوضي، ميرنا نور الدين، أحمد عبد العزيز، كارولين عزمي، يارا السكري، لوسي، صفوة، محمود البزاوي، حجاج عبد العظيم، أحمد ماجد، عصام السقا، صفاء الطوخي، ومن تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبدالسلام، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي شعبي. 

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