الإثنين 04 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

هل يغادر عمرو سعد السباق الرمضاني 2025؟

عمرو سعد، فيتو
عمرو سعد، فيتو

 تقرر تأجيل تصوير مسلسل "سيد الناس" الذى يقوم ببطولته الفنان عمرو سعد لبداية ديسمبر المقبل، بعدما كان من المفترض بدء تصوير المشاهد الأولى من العمل بداية نوفمبر الجاري، وذلك بسبب   انشغال مخرج العمل محمد سامي بتصوير المشاهد النهائية لمسلسل "إش إش"  .

وكشف أحد العاملين في العمل في تصريحات لـ فيتو، أنه من المحتمل أن يتم تأجيل العمل، وعدم عرضه في الموسم الرمضاني 2024، نظرًا لعدم الانتهاء من السيناريو حتى الآن، وبناء الديكورات المقرر أن يتم التصوير بها في القاهرة، بعد إعلان القائمين على العمل أنه لن يتم تصويره في بيروت.

 

 

اعتذار خالد صلاح عن سيناريو سيد الناس 

 وكان قد أسند محمد سامى مهمة كتابة السيناريو للكاتب خالد صلاح، والذى شرع بالفعل فى كتابة عدد من الحلقات، لكن وقع خلاف بينهما بسبب طلب المخرج المستمر تعديلات على المشاهد، وتكرر الأمر مرات كثيرة، حتى اعتذر “صلاح” عن عدم استكمال الكتابة، وأسند المهمة للسيناريست الشاب مهاب طارق.

وكان هناك مشكلة أخرى هو أن العمل كان سيتم تصويره بالكامل في الاستديوهات الخاصة بشركة الصباح فى بيروت، وبعض المدن الأخرى، لكن بعد اندلاع الحرب الأخيرة واجه المخرج محمد سامى تلك الأزمة، ليقرر بناء ديكورات المسلسل بشكل كامل فى القاهرة.

أما المشكلة الأخيرة وهى عدم وجود بطلة للعمل فقد تم حلها، وتم التعاقد مع الفنانة أروى جودة لتلعب دور البطولة النسائية أمام عمرو سعد بعد اعتذار كل من غادة عادل، إيمان العاصي.

جدير بالذكر أن مسلسل «سيد الناس»  بطولة عمرو سعد وأحمد رزق وإلهام شاهين وعماد زيادة ووفاء عامر ومن تأليف وإخراج محمد سامى.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
 

عمرو سعد سيد الناس سلسل سيد الناس محمد سامى مسلسلات رمضان 2025 اخبار الفن

مواد متعلقة

تعرف على بطلة مسلسل "سيد الناس" أمام عمرو سعد

3 أزمات تعطل تعاون عمرو سعد ومحمد سامي.. أحداث بيروت تجبر المخرج على تصوير “سيد الناس” في مصر

الأكثر قراءة

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الاثنين 4 نوفمبر 2024

وزير التعليم يقرر استبعاد مدير المدرسة التجريبية بالخصوص

زغلول صيام يكتب: حركة أكرم توفيق تحسسك إنه بيلعب في الساحة! وميدو كان نفع نفسه وهو ابن الـ30 ! وشيكابالا يحل بقى عن الزمالك! والإعلام المهنة الوحيدة التي لا تحتاج رخصة!

رغم أنفها، إثيوبيا تفتح مفيض سد النهضة بعد إغلاقه لأيام، وخبير مياه يكشف السر

مفاجأة، كولر يرحب برحيل مدافع الأهلي في يناير

علي جمعة: لا تُذل نفسك لأحد الأرزاق بيد الله وحده

ضبط طالبة داخل مدرسة بحوزتها مطواة قرن غزال في بني سويف

اتحاد الكرة يرد على إعلان عقوبة محمد عادل بعد أخطاء مباراة الزمالك والبنك الأهلي

منوعات

المزيد

اعتقدوا أنه مقدس وأكسير الحياة، عشرات الهنود يصطفون لشرب مياه الصرف (فيديو)

سقطت في وادي عميق، مصرع وإصابة العشرات في حادث سيارة بالهند

بعد قضائهم 6 أشهر في الفضاء، 3 رواد صينيين يعودون للأرض

طرد هاري وميجان واستبدالهما بالأمير أندرو، خطة سرية للملكة الراحلة إليزابيث

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الإثنين 4 نوفمبر 2024 بالبورصات العالمية

هتشتري الأرز بكام النهارده الاثنين في السوق المحلي

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الاثنين بالسوق المحلية

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الاثنين بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثانية بالدوري المصري الممتاز (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

نقل الكلام الباطل، تفسير الشعراوي للآية 15 من سورة النور (فيديو)

كيف حفظ رسول الله القرآن؟، الشيخ محمد سيد طنطاوي يجيب

علي جمعة: لا تُذل نفسك لأحد الأرزاق بيد الله وحده

المزيد
الجريدة الرسمية
ads