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ثقافة وفنون

عمرو يوسف يستأنف تصوير فيلم "درويش"

عمرو يوسف، فيتو
عمرو يوسف، فيتو

استأنف الفنان عمرو يوسف، تصوير فيلمه الجديد “درويش” الذي انطلق تصويره خلال الفترة الماضية ليعرض فى صيف ٢٠٢٥ المقبل، وذلك بعد توقف دام ١٠ أيام.

والمشاهد التي سيتم تصويرها خلال السوع الجارى، عبارة عن مشاهد خارجية للعمل، الذى تدور أحداثه في إطار كوميدى اكشن بفترة الأربعينات، ويتحول بطل العمل إلى بطل شعبى خلال أحداث العمل، وهو نوع جديد من الأفلام التي يقدمها عمرو يوسف في الفترة الأخيرة.

يضم الفيلم إلى جانب عمرو يوسف ودينا الشربينى كلًا من: تارا عماد، ومصطفى غريب، ومحمد شاهين، وخالد كمال وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث حول مغامرات محتال ذو شخصية جذابة يعيش حياة مليئة بالتحديات والمخاطر.

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عمرو يوسف دينا الشربيني تارا عماد درويش مصطفي غريب

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