من بينهم عز وحلمي وكريم عبد العزيز، النجوم يحضرون افتتاح استوديوهات "الحصن بيج تايم" بالرياض

افتتح رئيس هيئة الترفية تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، استوديوهات "الحصن بيج تايم" في العاصمة السعودية الرياض، وذلك ضمن فعاليات النسخة الجديدة من موسم الرياض الذي تقام فعاليات بمنطقة البوليفارد وعدد من المناطق الأخرى.

استوديوهات الحصن بيج تايم

وتعد استوديوهات الحصن هي الأضخم في الوطن العربي من حيث المساحة والإمكانيات، حيث تحتوي على عدد كبير من مناطق التصوير والكاميرات وورش الملابس والديكورات والإكسسوارات وغيرها من معدات التصوير المختلفة.

وشهدت استوديوهات الحصن تصوير الجزء الثالث من فيلم "أولاد رزق"، حيث تم تصوير مشاهد الأكشن الخاصة بالفيلم داخل كوروما هي الأضخم في الوطن العربي، كما تم تصوير باقي المشاهد داخل مناطق مختلفة بالاستوديوهات.

وحضر عدد ضخم من الفنانين لمشاهدة الاستديوهات، من بينهم أحمد عز وكريم عبد العزيز، أحمد حلمى ومحمد هنيدى وليلى علوي وهالة صدقي ومنة شلبي وآسر ياسين ونيللى كريم، والمنتج ريمون مقار ومحمد محمد عبد العزيز، والمنتج هشام عبد الخالق، والمخرج شريف عرفة، والمخرجة كاملة أبو ذكرى، والمخرج طارق العريان، والمخرجة بتول عرفة وهنا الزاهد، والمنتجة مها سليم، وأشرف عبد الباقى، والموسيقار هشام نزيه، والفنانة هدى حسين، والمخرج أحمد علاء والمؤلف صلاح الجهينى، والمخرج عمرو عرفة، والشاعر أمير طعيمة، محمد إمام، المخرج رامى إمام، المذيعة وفاء الكيلانى، معتصم النهار، باسل الخياط، قصى خولى، هنا الزاهد، المخرج محمد شاكر خضير، وآلاء الغزالى، يوسف الشريف، مدير التصوير أحمد المرسى، تارا عماد والناقد طارق الشناوى، وشيكو، أكرم حسنى، طارق الجناينى، حمدى المرغنى، حسين المنباوى، محمد عطية، أحمد فهمى، أحمد مالك، هدى المفتى.