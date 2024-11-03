اليوم، عزاء الفنان مصطفي فهمي بمسجد عمر مكرم

يستقبل الفنان حسين فهمي العزاء في وفاة شقيقه مصطفى فهمي مساء اليوم الأحد الموافق 3 نوفمبر، وذلك في مسجد عمر مكرم بالتحرير بعد صلاة المغرب.

وفاة الفنان مصطفى فهمي

وتوفي الفنان مصطفي فهمي في الساعات الأولى من صباح الأربعاء الموافق 30 أكتوبر عن عمر ناهز الـ 81 عاما.

وكان الفنان مصطفى فهمى، مر بمرحلة صعبة فى اللحظات الأخيرة من حياته بسبب مرضه بورم فى المخ وخضع إلى جراحة عاجلة فى إحدى المستشفيات الخاصة وذلك بعد شعوره بصداع شديد وبعدها تعرض إلى جلطة دماغية فى فرنسا وتم علاجها بتدخل جراحي أيضًا وسرعان ما تعرض مجددًا إلى جلطة دماغية فى القاهرة للمرة الثانية وخضع إلى عملية جراحية بأحد المستشفيات بالقاهرة.