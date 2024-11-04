الإثنين 04 نوفمبر 2024
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ثقافة وفنون

شيرين عبدالوهاب تحيي حفلا غنائيًا في الكويت

شيرين عبدالوهاب
شيرين عبدالوهاب

 تحيى الفنانة شيرين عبدالوهاب أحد الحفلات الغنائية نهاية نوفمبر الجاري، ومن المقرر أن يتم طرح تذاكر الحفل قريبًا، ويقام حفل شيرين بجانب فعالية "رود راش" السنوية التي تعود بدورتها الـ 13 في مدينة الكويت لرياضة المحركات (KMT)

 

حفل شيرين عبدالوهاب

وكانت قد  كشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب أنها عانت الفترة الأخيرة على مختلف الأصعدة سواء الشخصية أو العملية.

وقالت شيرين عبد الوهاب في لايف على التيك توك: إنها عانت الفترة الأخيرة قائلة: “مش عايزة آخر 10 سنين في حياتي وربنا هيجيبلي حقي من اللي زعلني. أنا شوفت كتير وحش في حياتي، ومركزة دلوقتي في شغلي من وقت ما رجعت، والشغل دلوقتي عندي أهم حاجة”.

وأكدت شيرين أنها تتمنى تقديم دور فلاحة أو صعيدية ويكون هناك قصة مختلفة عن مسلسل طريقى التي قدمته من قبل.

 

 

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