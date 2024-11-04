الأمطار تتسبب في 3 حوادث متفرقة بالطريق الدائري والقطامية

شهدت محافظة القاهرة، اليوم الإثنين، سقوط أمطار بكافة أنحاء الجمهورية، وظهرت كثافات مرورية على بعض المحاور الرئيسية بسبب الحوادث.

ورصدت غرفة عمليات مرور القاهرة، حادث سيارة نقل بفنطاس على طريق المطار أثر، أثر انحراف السيارة بسبب مياه الأمطار وعبر قائدها الطريق إلى الاتجاه المقابل، مما تسبب فى زحام مرورى.

كما تعطل أتوبيس نقل عام في القاهرة بمخرج كوبري الميرغني بمصر الجديدة، باتجاه السبع عمارات مما تسبب فى زحام مرورى.

كما شهد الطريق الدائري، حادث تصادم سيارة ربع نقل وأخرى ملاكي بمنطقة القطامية، مما تسبب فى إصابة شخص.

من جانبها كثفت الادارة العامة للمرور، من تواجد خدماتها على الطرق لسحب الكثافات المرورية ومنع التكدسات وتيسير حركة السيارات، فضلا عن الدفع سيارات الإغاثة الطارئة على الطرق السريعة.

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