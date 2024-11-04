تعديلات قانون الشرطة بشأن معاونى الأمن.. تستهدف تحديث وتطوير النظم التدريبية.. والحفاظ على المراكز القانونية ومنح دبلوم شرطى فنى وإعادة النظر في شروط القبول أبرز الملامح

تعديلات قانون هيئة الشرطة، مستمرة ولا تنتهى لتواكب المنظومة الأمنية الحديثة فى إعداد رجل شرطة عصرى، فكلما تطورت التكنولوجيا والأساليب وأنماط الجرائم، كان لزاما على وزارة الداخلية، تطوير منظومتها العملية والعلمية.

وعلى مدار السنوات الأخيرة فى عهد اللواء محمود توفيق، خاضت الوزارة العديد من الخطوات فى تطوير منظومة العمل الأمنى فى كافة القطاعات الأمنية وكان على رأسها الخدمات الجماهيرية التى لاقت اشادات واسعة من المواطنين بجهود وزارة الداخلية، ولم توقف الجهود عن لك بل امتدادت الى نظام الدراسة فى كلية الشرطة عبر استحداث مناهج وإجراءات جديدة لتساعد فى إعداد ضابط شرطة عصرى يواكب التطور التكنولوجى ومتسلحًا بالعلم.

وامتدت مظلة التطوير مرة أخرى فى تعديلات قانون هيئة الشرطة الذى وافق عليه مجلس النواب، متمثلًا فى تعديل نظام الدراسة والتعليم بمعاهد معاونى الأمن ليكون نقلة نوعية فى منظومة العمل عبر إعداد شرطى عصر يمتلك من الأدوات والوسائل التى تمكنه فى أداء مهمته بكفاءة.

وتضمنت نص تعديلات بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 هيئة الشرطة؛ تحديث وتطوير النظم التدريبية بالمعاهد الشرطية لمواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بجميع صورها.

تعديلات قانون معهد معاونى الأمن

وتتضمن مشروع القانون تحديث وتطوير النظم التدريبية بالمعاهد الشرطية لمواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بجميع صورها.

تعديلات قانون معاونى الأمن

وجاءت أبرز التعديلات استبدال نص المادة 94 مكررًا، لتتضمن أحكامًا لإعداد فرد شرطة متميز قادر على مواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة على الساحة الأمنية، ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بشتى صورها وذلك بزيادة مدة الدراسة بمعاهد معاوني الأمن إلى ثلاث سنوات.

منح سلطة تعديل شروط القبول فى المعاهد معاونى الأمن

كما تضمن القرار؛ تخويل وزير الداخلية سلطة إصدار قرار بتحديد شروط السن واللياقة الصحية والنفسية والبدنية لتحقيق المرونة التي تسمح بتوسيع قاعدة الاختيار من بين المتقدمين للالتحاق بالمعاهد تحقيقًا لصقل مهارات الطلاب.

منح دبلوم شرطى فنى بعد مد الدراسة لـ 3 سنوات

استحداث حكم بمنح من أتم الدراسة في معاهد معاوني الأمن بنجاح دبلوم شرطي فني يعادل دبلوم المدارس الثانوية الفنية بنظام السنوات الثلاث الدراسية، وفقا للضوابط والشروط المبينة بمشروع القانون.

وتناول مشروع تعديل قانون هيئة الشرطة، استبدال نص المادة 94 مكررًا من القانون رقم 109 لسنة 1971 لتتضمن الإحالة في تحديد نظم الدراسة بالمعاهد ومدتها وشروط القبول بها إلى اللائحة الداخلية التي تصدر بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، لتحقيق المرونة التي تسمح بتوسيع قاعدة الاختيار من بين المتقدمين للالتحاق بالمعاهد لانتقاء أفضل العناصر وتلبية الاحتياجات الأمنية المتغيرة.

التعديلات تهدف للحفاظ على المراكز القانونية الوظيفية

وتهدف التعديلات إلى التدريب والحفاظ على المراكز القانونية الوظيفية من خلال مؤهل دراسي يحصل عليه الطالب واللياقة البدنية والذهنية والنفسية، ويستثنى المقبولون من أداء الخدمة العسكرية الإلزامية العاملة وفقًا لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1980 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية بقرار من وزير الدفاع.

وتعتبر مدة الدراسة بالمعاهد مدة خدمة عسكرية بشرط قضاء ثلاثة عشر عامًا بالدراسة وبخدمة الشرطة معًا، ويشترط فيمن قبل للدراسة أن يكون مصري الجنسية ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس، وغير مزدوجي الجنسية وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخرى.، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو تفقده الثقة والاعتبار ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وألا يكون الطالب أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة مدرجًا على قوائم الإرهابيين وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

وفى يناير 2024، شهد تعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، والذى تضمن التعديل يقضي بإضافة مادة تقضي بتنفيذ الأحكام بإلغاء قرارات إنهاء خدمة أعضاء هيئة الشرطة خلال سنة من تاريخ صدور الحكم واجب النفاذ استثناءً من القواعد العامة الواردة في المواد (382/1، 383، 384/1) من القانون المدنى، والتأكيد على حتمية استمرار توافر شروط شغل الوظيفة لمن يُعاد تعيينه بهيئة الشرطة.

وهدف إلى تحقيق التوازن بين حجية الأحكام القضائية وموجبات العمل الأمني وشغل الوظائف القيادية والإشرافية والذي يعتمد على العديد من العناصر أهمهما تراكم الخبرات الأمنية والتدرج في الوظائف وترسيخ قيم الانضباط للتعامل مع المواقف والأزمات.

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