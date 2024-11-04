مصرع موظف دهسته سيارة أثناء عبوره طريق إسكندرية الزراعى

لقى شخص مصرعه دهسته سيارة أثناء عبوره طريق مصر الإسكندرية الزراعى.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا يفيد بمصرع شخص فى العقد الرابع من العمر دهسته سيارة أثناء عبوره طريق إسكندرية الزراعى بالقرب من كوبرى إيتاى البارود، وتم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاى البارود المركزى تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم القبض على السائق وجار العرض على النيابة العامة.

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