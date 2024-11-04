أسعار النفط ترتفع دولارا بعد تأجيل أوبك+ زيادة الإنتاج

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولار في التعاملات المبكرة، اليوم الإثنين، بعد أن قالت مجموعة أوبك+، الأحد، إنها ستؤجل زيادة الإنتاج المقررة لمدة شهر بسبب ضعف الطلب وزيادة المعروض من خارج المجموعة.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.18 دولار للبرميل أو ‭6‬‭1‬.‭1‬ بالمئة إلى ‭2‬‭8‬.‭7‬‭4‬ دولار للبرميل بحلول الساعة 0121 بتوقيت جرينتش. كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ‭2‬‭0‬.‭1‬ دولار للبرميل أو ‭1‬‭.73‬ بالمئة إلى ‭70.69 ‬دولار.



وكان من المقرر أن ترفع أوبك+ التي تضم دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفاء آخرين، الإنتاج في ديسمبر بمقدار 180 ألف برميل يوميا.

وهذا يعني أن المجموعة ستمدد خفضها البالغ 2.2 مليون برميل يوميا لمدة شهر آخر، بعد أن أرجأت بالفعل زيادة الإنتاج من أكتوبر بسبب انخفاض الأسعار وتراجع الطلب.

وقال محللو بنك آي.إن.جي في مذكرة "التأجيل حتى يناير لا يغير الأساسيات بشكل كبير لكنه قد يترك السوق مضطرة لإعادة التفكير في استراتيجية أوبك+".

وجاء قرار تأجيل زيادة الإنتاج مخالفا لتوقعات البعض في السوق بأن أوبك+ ستمضي قدما في زيادة الإنتاج المقررة.

وقال المحللون "تأجيل زيادة الإنتاج يعني أن المجموعة ربما تكون أكثر استعدادا لدعم الأسعار مما يعتقد الكثيرون".

وقبل قرار تأجيل زيادة الإنتاج، كان من المنتظر أن يبدأ الأعضاء الثمانية في أوبك+ في التخلي تدريجيا عن تخفيضات الإنتاج الطوعية الإضافية البالغة 2.2 مليون برميل يوميا عن طريق زيادة الإنتاج في ديسمبر 2024 وعلى مدى شهور لاحقة خلال العام المقبل.

وستظل تخفيضات أوبك+ المتبقية البالغة 3.66 مليون برميل يوميا سارية حتى نهاية عام 2025، وهو ما تم الاتفاق عليه في يونيو.

ومن المقرر أن يجتمع وزراء أوبك+ في الأول من ديسمبر لتحديد سياسة الإنتاج في 2025.