الجمعة 01 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

البرميل تجاوز الـ 73 دولارا، قفزة في سعر النفط بعد تقارير استعداد إيران لضرب إسرائيل

أسعار النفط، فيتو
أسعار النفط، فيتو

واصلت أسعار النفط مكاسبها في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الجمعة، بعد تقارير أفادت بأن إيران تستعد لشن ضربة للرد على إسرائيل من الأراضي العراقية خلال الأيام المقبلة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.24 دولار أو 1.8 بالمئة إلى 70.50 دولار للبرميل بحلول الساعة 22:29 بتوقيت جرينتش بعد ارتفاعها 0.95 بالمئة في الجلسة السابقة.

أما خام برنت الذي ستُطرح عقوده تسليم يناير  فلم يبدأ التداول عليه بعد. وكانت عقود ديسمبر التي انقضى أجلها أمس الخميس ارتفعت 0.85 بالمئة إلى 73.17 دولار عند الإغلاق.

وتشير معلومات مخابراتية إسرائيلية إلى أن إيران تستعد لمهاجمة إسرائيل من الأراضي العراقية في الأيام المقبلة، ربما قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية المرتقبة في الخامس من نوفمبر، حسبما نقل موقع أكسيوس أمس الخميس عن مصدرين إسرائيليين لم يكشف عن هويتيهما.

وأضاف تقرير أكسيوس أن الهجوم من المتوقع أن يتم تنفيذه انطلاقا من العراق باستخدام عدد كبير من الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية.

وذكر التقرير أن تنفيذ الهجوم من خلال فصائل موالية لإيران في العراق قد يكون محاولة من طهران لتجنب هجوم إسرائيلي آخر ضد أهداف استراتيجية في إيران.

وقالت أربعة مصادر مطلعة لرويترز يوم الأربعاء إن أسعار النفط تتلقى دعمًا أيضًا من توقعات بأن مجموعة أوبك+ قد تؤجل زيادة إنتاج النفط المزمعة في ديسمبر لمدة شهر أو أكثر، وذلك على خلفية مخاوف تتعلق بضعف الطلب على النفط وارتفاع الإمدادات.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اسعار النفط التعاملات الآسيوية المبكرة إيران إسرائيل الأراضي العراقية العقود الآجلة لخام غرب تكساس خام برنت معلومات مخابراتية إسرائيلية مهاجمة إسرائيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية موقع اكسيوس الطائرات المسيرة الصواريخ الباليستية

الأكثر قراءة

اليوم، تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار بيبسي، وهذا سعر الكانز بعد الارتفاع

اليوم، بدء تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار جبنة دومتي، وقائمة بالأسعار الجديدة

أم تتخلص من حياتها مع طفليها بالقفز في شلالات نياجرا، والسر ابنتها مكة

علشان كدا هي مبتردش على الناس، زوج شيماء سيف يفجر مفاجأة بشأن عدم إنجابهما

مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة، أبرزها الزمالك والبنك الأهلي وقمة النصر والهلال

رضا عبد العال: قرار رحيل معلول عن الأهلي أكبر من محمد رمضان

عباس شراقي يكشف مفاجأة عن حصة مصر المحبوسة في سد النهضة

محافظ الإسكندرية يعلن رفع حالة الطوارئ القصوى بعد تحذيرات الأرصاد الجوية

منوعات

المزيد

متحدث الكرملين مش عارف ينطقه، روسيا تغرم "جوجل" مبلغا خياليا يفوق حجم الاقتصاد العالمي

فريق علماء يرمم وجه مصاصة دماء مدفونة منذ 400 عام (فيديو)

موجة غضب واسعة في تركيا بسبب حصان، ما القصة؟

ارتفاع ضحايا الفيضانات في إسبانيا إلى 155 قتيلا (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار السكر اليوم الخميس بالسوق المحلي

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الخميس 31- 10- 2024 في الأسواق

أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 31- 10- 2024 في الأسواق

سعر طن القصدير اليوم الخميس 31-10-2024 بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

الجمعة 1 نوفمبر 2024.. خريطة سقوط الأمطار الرعدية فى المحافظات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر في التوقيت الشتوي بمصر اليوم الجمعة 1-11- 2024 في القاهرة والمحافظات

بالتوقيت الشتوي، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 1-11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة بالتوقيت الشتوي اليوم الجمعة 1 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads