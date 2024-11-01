البرميل تجاوز الـ 73 دولارا، قفزة في سعر النفط بعد تقارير استعداد إيران لضرب إسرائيل

واصلت أسعار النفط مكاسبها في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الجمعة، بعد تقارير أفادت بأن إيران تستعد لشن ضربة للرد على إسرائيل من الأراضي العراقية خلال الأيام المقبلة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.24 دولار أو 1.8 بالمئة إلى 70.50 دولار للبرميل بحلول الساعة 22:29 بتوقيت جرينتش بعد ارتفاعها 0.95 بالمئة في الجلسة السابقة.

أما خام برنت الذي ستُطرح عقوده تسليم يناير فلم يبدأ التداول عليه بعد. وكانت عقود ديسمبر التي انقضى أجلها أمس الخميس ارتفعت 0.85 بالمئة إلى 73.17 دولار عند الإغلاق.

وتشير معلومات مخابراتية إسرائيلية إلى أن إيران تستعد لمهاجمة إسرائيل من الأراضي العراقية في الأيام المقبلة، ربما قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية المرتقبة في الخامس من نوفمبر، حسبما نقل موقع أكسيوس أمس الخميس عن مصدرين إسرائيليين لم يكشف عن هويتيهما.

وأضاف تقرير أكسيوس أن الهجوم من المتوقع أن يتم تنفيذه انطلاقا من العراق باستخدام عدد كبير من الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية.

وذكر التقرير أن تنفيذ الهجوم من خلال فصائل موالية لإيران في العراق قد يكون محاولة من طهران لتجنب هجوم إسرائيلي آخر ضد أهداف استراتيجية في إيران.

وقالت أربعة مصادر مطلعة لرويترز يوم الأربعاء إن أسعار النفط تتلقى دعمًا أيضًا من توقعات بأن مجموعة أوبك+ قد تؤجل زيادة إنتاج النفط المزمعة في ديسمبر لمدة شهر أو أكثر، وذلك على خلفية مخاوف تتعلق بضعف الطلب على النفط وارتفاع الإمدادات.