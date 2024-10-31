الخميس 31 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

صعود أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي

ارتفاع أسعار النفط،
ارتفاع أسعار النفط، فيتو

ارتفعت أسعار النفط لليوم الثاني وسط  حالة ترقب المتعاملين تحسبًا لاحتمالية انقطاع الإمدادات من الشرق الأوسط في ظل الغارات الجوية الإسرائيلية وتقرير حول هجوم انتقامي محتمل من إيران.

صعود سعر خام غرب تكساس الوسيط 

وصعد سعر خام غرب تكساس الوسيط متخطيًا مستوى 70 دولارًا للبرميل في أواخر التعاملات بعد أن أفاد موقع "أكسيوس" (Axios) أن إيران تستعد لضربة انتقامية كبيرة على إسرائيل من العراق، وهو منتج رئيسي آخر في "أوبك".

 

 وكان سعر تسوية خام غرب تكساس الوسيط قد ارتفع في وقت سابق 1% عند نحو 69 دولارًا للبرميل.

txt

ارتفاع إنتاج النفط الأمريكي لمستوى قياسي في أغسطس

txt

ارتفاع أسعار النفط وانخفاض المخزونات الأمريكية

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اسعار النفط سعر النفط سعر برميل النفط أسعار برميل النفط ارتفاع اسعار النفط

الأكثر قراءة

ابتعدوا عن أكشاك الكهرباء وأعمدة الإنارة، تحذير عاجل من الأرصاد لمواجهة أمطار الغد

خريطة سقوط الأمطار الغزيرة الرعدية في المحافظات غدا

بيان عاجل للقوات المسلحة بشأن حقيقة مساعدة إسرائيل في عملياتها العسكرية

هل يشهد الجنيه تعويما جديدا في الفترة المقبلة؟ وزير المالية السابق يوضح

شركات الاتصالات توقف خدمات الكاش مع بدء التوقيت الشتوي، التفاصيل

اديني عمر وارميني في البحر، أول ظهور للناجي الوحيد من بين 13 مصريا غرقوا بالمتوسط

اتحاد الكرة يوقع عقوبات كبيرة على ثلاثي الزمالك بعد أحداث السوبر بالإمارات

لا تنس تأخير ساعتك 60 دقيقة في هذا الموعد

منوعات

المزيد

فريق علماء يرمم وجه مصاصة دماء مدفونة منذ 400 عام (فيديو)

موجة غضب واسعة في تركيا بسبب حصان، ما القصة؟

ارتفاع ضحايا الفيضانات في إسبانيا إلى 155 قتيلا (فيديو)

ماسك يستحوذ على مجمع سري لجمع شمل عائلته، فما القصة؟

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار السكر اليوم الخميس بالسوق المحلي

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الخميس 31- 10- 2024 في الأسواق

أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 31- 10- 2024 في الأسواق

سعر طن القصدير اليوم الخميس 31-10-2024 بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

مع بداية التوقيت الشتوي.. مواعيد تشغيل قطارات المترو بالخطوط الثلاثة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

صفة غسل النبي من الجنابة، و4 حالات يجب فيها الاغتسال

ما هي الفريضة الغائبة عن المسلمين؟ خالد الجندي يجيب (فيديو)

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة عمار بن ياسر (2 – 2)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads