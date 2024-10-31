صعود أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي

ارتفعت أسعار النفط لليوم الثاني وسط حالة ترقب المتعاملين تحسبًا لاحتمالية انقطاع الإمدادات من الشرق الأوسط في ظل الغارات الجوية الإسرائيلية وتقرير حول هجوم انتقامي محتمل من إيران.

صعود سعر خام غرب تكساس الوسيط

وصعد سعر خام غرب تكساس الوسيط متخطيًا مستوى 70 دولارًا للبرميل في أواخر التعاملات بعد أن أفاد موقع "أكسيوس" (Axios) أن إيران تستعد لضربة انتقامية كبيرة على إسرائيل من العراق، وهو منتج رئيسي آخر في "أوبك".

وكان سعر تسوية خام غرب تكساس الوسيط قد ارتفع في وقت سابق 1% عند نحو 69 دولارًا للبرميل.