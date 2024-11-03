الأحد 03 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

مسيرة تخترق المجال الجوي الإسرائيلي وصافرات الإنذار تدوي في عكا والجليل

أرشيفية، فيتو
أرشيفية، فيتو

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الأحد، باختراق مسيرة للمجال الجوي الإسرئيلي، لافته إلي أنها تتجه نحو جنوب الأراضي المحتلة.

وأعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، دوي صافرات الإنذار في مدينة عكا وأكثر من 10 بلدات بالجليل الغربي بعد رصد المسيرة.

وأعلنت جماعة حزب الله اللبنانية، مساء اليوم الأحد، استهداف قاعدة زوفولون للصناعات العسكرية شمال مدينة حيفا برشقة صاروخية.


وأعلن حزب الله في بيان صادر عنه اليوم الأحد عن استهداف برشقة صاروخية تجمعًا لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة زرعيت.


عمليات حزب الله ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي 

وقال حزب الله في بيانه: "استهدفنا تجمعًا لجيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة شوميرا بصلية صاروخية".

وأضاف: "استهدفنا تجمعًا لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة إيفن مناحم وفي مستوطنة برعام بصلية صاروخية".
وتابع: “استهدفنا برشقة صاروخية تجمعًا لقوات العدو الإسرائيلي في مستوطنة شلومي وفي مستعمرة روش هانيكرا”.
 

 

 

 

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الأراضي مدينة عكا جيش الاحتلال حزب الله

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