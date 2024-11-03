الأحد 03 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

حزب الله يستهدف تجمعات للاحتلال في عدة مستوطنات

صواريخ حزب الله،
صواريخ حزب الله، فيتو

أعلن حزب الله اللبناني في بيان صادر عنه اليوم الأحد عن استهداف برشقة صاروخية تجمعًا لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة زرعيت.

عمليات حزب الله ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي 

وقال حزب الله في بيانه: "استهدفنا تجمعًا لجيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة شوميرا بصلية صاروخية"،

وأضاف: "استهدفنا تجمعًا لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة إيفن مناحم وفي مستوطنة برعام بصلية صاروخية".
وتابع: “استهدفنا برشقة صاروخية تجمعًا لقوات العدو الإسرائيلي في مستوطنة شلومي وفي مستعمرة روش هانيكرا”.
 

 

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حزب الله جيش الاحتلال مستوطنة زرعيت مستوطنة إيفن مناحم عمليات حزب الله ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي

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