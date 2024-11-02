السبت 02 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

محلل سياسي: الاحتلال لا يدرك حجم قدرة وتسليح حزب الله

حزب الله اللبناني،
حزب الله اللبناني، فيتو

أكد المحلل السياسي أحمد محارم، أن إسرائيل لا تدرك تماما حجم قوة وتسليح وتجهيزات الجانب اللبناني «حزب الله»، مشددًا على أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقدت بعد التخلص من القيادات في حزب الله أو في حماس أن المسألة تم حسمها وأن المقاومة ستضعف، إلا أن ما يحدث خلال الأيام الأخيرة هو عكس ذلك تماما.

عمليات الاغتيالات 

وأشار محارم، خلال حديثه بقناة «القاهرة الإخبارية»، إلى أن ما يبدو الآن وبعد عمليات الاغتيالات التي تحدث واستهدفت القيادات في المقاومة أصبح هناك إصرار أكبر على المقاومة ضد الاحتلال، مؤكدًا أن ما يحدث من رشقات صاروخية من قبل حزب الله هو تأكيد على أن المقاومة مازال في جعبتها تجهيزات وتسليح.

 

حزب الله يقصف شركة صناعات عسكرية إسرائيلية قرب حيفا

حزب الله يستهدف قاعدة جوية بجنوب تل أبيب

العنف الإسرائيلي ورد المقاومة 

وتابع: «العنف الذي تمارسه إسرائيل سيقابل بعنف مضاد من قبل المقاومة سواء في لبنان أو قطاع غزة، وإسرائيل تتعرض لخسائر كبيرة على المستوى الاقتصادي، وعلى الجانب الأمني مازال هناك آلاف المستوطنين غير قادرين على العودة إلى المستوطنات، وبالتالي الجيش الإسرائيلي لا يستطيع الاستمرار في الحرب، لأن 80%  من قواته العاملة على الأرض هم من جنود الاحتياط، وكل جندي له وظيفة وهو ما قد يعمل على انهيار الاقتصاد».

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إسرائيل حزب الله الاحتلال الإسرائيلي حماس غزة

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