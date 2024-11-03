الأحد 03 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

جيش الاحتلال الإسرائيلي يرصد 10 صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه خليج حيفا

صواريخ حزب الله،
صواريخ حزب الله، فيتو

أعلن  جيش الاحتلال  الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم الأحد أنه رصد إطلاق 10 صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه خليج حيفا، مشيرًا إلى أنه تمكّن من اعتراض بعضها وسقطت أخرى في مناطق مفتوحة.

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وتجدر الإشارة إلى أن  حيفا تقع في منطقة الكرمل، وهي ثالث أكبر مدينة من حيث عدد السكان بعد القدس وتل أبيب-يافا، بحوالي 300 ألف نسمة، بينهم 34 ألف عربي (فلسطينيون لم تفلح العصابات الصهيونية بتهجيرهم خلال النكبة).

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جيش الاحتلال لبنان حيفا النكبة

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