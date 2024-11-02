السبت 02 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

مركز طبي إسرائيلي يستقبل 10 إصابات في صفوف جيش الاحتلال اليوم

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

أعلن مركز زيف الطبي الإسرائيلي، في بيان صادر عنه، اليوم السبت، أنه استقبل 10 إصابات في صفوف جيش الاحتلال اليوم جراء القتال في الجبهة الشمالية مع لبنان.

عمليات حزب الله ضد جيش الاحتلال 

وفي المقابل أعلن  حزب الله اللبناني في بيان صادر عنه اليوم السبت، أنه قصف مقر شركة ألتا للصناعات العسكرية بشمال شرقي مدينة حيفا بصلية صاروخية. 

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلن حزب الله اللبناني أنه استهدف بسرب من المسيرات الانقضاضية قاعدة بلماخيم الجوية الإسرائيلية في جنوب تل أبيب، وأصاب الأهداف بدقة. 

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حزب الله يقصف شركة صناعات عسكرية إسرائيلية قرب حيفا

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حزب الله يستهدف قاعدة جوية بجنوب تل أبيب

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