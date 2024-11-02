السبت 02 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

إطلاق 80 صاروخا من ‎لبنان تجاه الجليل وحيفا وعكا منذ فجر اليوم

صواريخ حزب الله،
صواريخ حزب الله، فيتو

أفادت القناة 13 الإسرائيلية، اليوم السبت، بإطلاق نحو 80 صاروخا من ‎لبنان باتجاه الجليل وحيفا وعكا منذ فجر اليوم.

 

استشهاد 70 شخصًا وإصابة 126 آخرين

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم السبت، استشهاد 70 شخصًا وإصابة 126 آخرين بالقصف الإسرائيلي على مناطق مختلفة في لبنان، لا سيما جنوب وشرق البلاد، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

 

ومنذ صباح اليوم، بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي في شن سلسلة غارات استهدفت عددا من المناطق في البقاع شرقي لبنان.

 

ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان 

وفي وقت سابق، أصدرت هيئة الدفاع المدني في لبنان بيانا، أكدت فيه استشهاد 12 شخصًا في حصيلة أولية لغارة إسرائيلية على بلدة البزالية في البقاع.

 

إنزال بحري لوحدة عسكرية إسرائيلية بشمال لبنان واختطاف شخص

استشهاد 70 وإصابة 126 آخرين في القصف الإسرائيلي على لبنان خلال الـ 24 ساعة الماضية

 

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عكا حيفا الجليل لبنان وزارة الصحة اللبنانية جيش الاحتلال

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