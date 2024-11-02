السبت 02 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

حزب الله يستهدف قاعدة جوية بجنوب تل أبيب

حزب الله
حزب الله

أعلن حزب الله اللبناني أنه استهدف بسرب من المسيرات الانقضاضية قاعدة بلماخيم الجوية الإسرائيلية في جنوب تل أبيب وأصاب الأهداف بدقة. 

المقاومة الإسلامية في العراق تهاجم إيلات 

وقالت المقاومة الإسلامية في العراق إنها هاجمت بالمسيّرات 4 أهداف حيوية في أم الرشراش المحتلة (إيلات) بـ4 عمليات منفصلة.

المرشد الإيراني: لن نتراجع عن مواجهة العدو الإسرائيلي

وأكد المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، أن إيران لن تتراجع عن مواجهة "الاستكبار العالمي"، مشيرًا إلى استعدادها لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة على المستويين العسكري والسياسي لمواجهة خصومها.  

وأوضح خامنئي أن إيران لن تترك أي تحرك عدائي دون رد، مضيفًا أن "الأعداء، بما فيهم الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، سيتلقون ردًا حازمًا على أفعالهم ضد إيران والمقاومة."

ودوت صافرات الإنذار في هرتسليا ووسط إسرائيل وفي مدن شمال وشرق تل أبيب، بعد رشقة صاروخية أطلقت من جنوب لبنان، سقطت على المدخل الجنوبي لمدينة الطيرة وفي هشارون وتل أبيب وسط إسرائيل. 

وكشفت وسائل إعلام أنه سُمع دوي انفجارات في وسط إسرائيل، وسط أنباء أولية عن سقوط صاروخ أو شظايا في مدينة الطيرة، التي تقع في المثلث الجنوبي شمال شرق تل أبيب. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

حزب الله اللبناني حزب الله قاعدة جوية تل أبيب إيلات

الأكثر قراءة

مفاجأة فى أسعار سبائك الذهب اليوم السبت 2 نوفمبر 2024

أسعار الدواجن اليوم السبت 2 نوفمبر 2024

تراجع مفاجئ لسعر جرام الذهب في الصاغة اليوم السبت 2 نوفمبر 2024

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر أكتوبر

سعر الدولار في البنوك اليوم السبت 2 نوفمبر 2024

ماذا يعني رفع وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى لمصر؟ خبير يوضح

شمس البارودي بعد وفاة حسن يوسف: "الفراق صعب، 52 عامًا عشرة لرجل محب"

بعد أزمته مع القلعة البيضاء، أحمد حسن: الزمالك يستقر على بقاء سامسون

منوعات

المزيد

تشغيل أول محطة أرضية تناظرية لاختبار تقنيات استكشاف القمر والمريخ في الهند

متجر في روسيا يطلق غرف قياس افتراضية للملابس

سائق ميكروباص يسير فوق كوبري مشاه يثير غضب المصريين، والنشطاء: كارثة واستهتار (فيديو)

علماء آثار يعثرون على قطعة خزفية عمرها 6 آلاف عام

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم السبت بالبورصات العالمية

استقرار أسعار السكر اليوم السبت في الأسواق

هتشتري الأرز بكام انهارده السبت في السوق المحلي

بعد تحذيرات الأرصاد، درجات الحرارة اليوم السبت 02 - 11- 2024 في مصر

المزيد

انفوجراف

جوائز الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل وجود النمل فى البيت دليل حسد أو سحر؟، أمين الفتوى يجيب

متى يأتي السلام من الله على عباده؟ الشيخ الشعراوي يجيب (فيديو)

تفسير حلم البرق في المنام وعلاقته بالرزق الكثير والمال الوفير

المزيد
الجريدة الرسمية
ads