السبت 02 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

حزب الله يقصف شركة صناعات عسكرية إسرائيلية قرب حيفا

صواريخ حزب الله،
صواريخ حزب الله، فيتو

أعلن حزب الله اللبناني في بيان صادر عنه اليوم السبت، أنه قصف مقر شركة ألتا للصناعات العسكرية بشمال شرقي مدينة حيفا بصلية صاروخية. 

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلن حزب الله اللبناني أنه استهدف بسرب من المسيرات الانقضاضية قاعدة بلماخيم الجوية الإسرائيلية في جنوب تل أبيب وأصاب الأهداف بدقة. 

 

المقاومة الإسلامية في العراق تهاجم إيلات 

وفي السياق ذاته قالت المقاومة الإسلامية في العراق إنها هاجمت بالمسيّرات 4 أهداف حيوية في أم الرشراش المحتلة (إيلات) بـ4 عمليات منفصلة.

المرشد الإيراني: لن نتراجع عن مواجهة العدو الإسرائيلي

وأكد المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، أن إيران لن تتراجع عن مواجهة "الاستكبار العالمي"، مشيرًا إلى استعدادها لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة على المستويين العسكري والسياسي لمواجهة خصومها.  

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حزب الله يستهدف قاعدة جوية بجنوب تل أبيب

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عمليات حزب الله تضرب قلب إسرائيل، 8 مصابين حصيلة أولية في سقوط صاروخ على مبنى سكني

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حزب الله حيفا المسيرات الانقضاضية تل أبيب إيلات

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