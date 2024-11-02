الإسعاف الإسرائيلي: ارتفاع مصابي سقوط صاروخ على مبنى سكني في مدينة الطيرة إلى 11 شخصا

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، فجر اليوم السبت، بإصابة 11 شخصًا بجروح إثر سقوط صاروخ على مبنى في بلدة الطيرة وسط إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت إن صفارات الإنذار دوت في عدد من المناطق في وسط إسرائيل، في أعقاب إطلاق رشقات صاروخية من لبنان على الأراضي الإسرائيلية.

وأضاف الجيش بعد ذلك بقليل أن ثلاثة صواريخ عبرت من لبنان وأنه جرى اعتراض بعضها.

وتابع "تم تحديد سقوط صاروخ على الأرجح في المنطقة" مشيرًا إلى أن التفاصيل قيد البحث.

وفي وقت سابق كشفت وسائل إعلام أنه سُمع دوي انفجارات في وسط إسرائيل، وسط أنباء أولية عن سقوط صاروخ أو شظايا في مدينة الطيرة، التي تقع في المثلث الجنوبي شمال شرق تل أبيب.

وأشارت إلى أن هناك أنباء عن إصابة متوسطة في المدينة.

وأوضحت أن 5 طواقم من سلطة الإطفاء والإنقاذ تعمل في مدينة الطيرة، مؤكدة أن سلطة الإطفاء أعلنت إخراج 4 عالقين من أحد المباني في المدينة.

فيما أعلن الإسعاف الإسرائيلي إنقاذ 8 عالقين من المبنى، ونقل 8 مصابين إلى المشافي.

وقال الإسعاف الإسرائيلي، في بيان، إنه «بعد سقوط صاروخ في منطقة الطيرة، يقدم المسعفون العلاج الطبي ويحيلون 8 جرحى إلى مستشفى مئير وبيلينسون، من بينهم شاب يبلغ من العمر 17 عامًا وحالته متوسطة، وامرأة 28 عامًا في حالة متوسطة، وامرأة 21 عامًا في حالة طفيفة، امرأة 22 عامًا في حالة طفيفة، وفتى 16 عامًا في حالة طفيفة، وامرأة 48 عامًا في حالة طفيفة».

وتأتي الهجمات الصاروخية لتكذب تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت الذي صرّح بأنه لم يتبق لحزب الله سوى 20 في المئة من مخزونات الصواريخ، وفق ما ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي.

ووفق جالانت فإن إيران باتت تدرك أن حزب الله لم يعد قادرا على الرد على الهجمات التي يتلقاها.