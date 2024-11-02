عمليات حزب الله تضرب قلب إسرائيل، 8 مصابين حصيلة أولية في سقوط صاروخ على مبنى سكني

ودوت صافرات الإنذار في هرتسليا ووسط إسرائيل وفي مدن شمال وشرق تل أبيب، بعد رشقة صاروخية أطلقت من جنوب لبنان، سقطت على المدخل الجنوبي لمدينة الطيرة وفي هشارون وتل أبيب وسط إسرائيل.

وكشفت وسائل إعلام أنه سُمع دوي انفجارات في وسط إسرائيل، وسط أنباء أولية عن سقوط صاروخ أو شظايا في مدينة الطيرة، التي تقع في المثلث الجنوبي شمال شرق تل أبيب.

وأشارت إلى أن هناك أنباء عن إصابة متوسطة في المدينة.

وأوضحت أن 5 طواقم من سلطة الإطفاء والإنقاذ تعمل في مدينة الطيرة، مؤكدة أن سلطة الإطفاء أعلنت إخراج 4 عالقين من أحد المباني في المدينة.

فيما أعلن الإسعاف الإسرائيلي إنقاذ 8 عالقين من المبنى، ونقل 8 مصابين إلى المشافي.

وقال الإسعاف الإسرائيلي، في بيان، إنه «بعد سقوط صاروخ في منطقة الطيرة، يقدم المسعفون العلاج الطبي ويحيلون 8 جرحى إلى مستشفى مئير وبيلينسون، من بينهم شاب يبلغ من العمر 17 عامًا وحالته متوسطة، وامرأة 28 عامًا في حالة متوسطة، وامرأة 21 عامًا في حالة طفيفة، امرأة 22 عامًا في حالة طفيفة، وفتى 16 عامًا في حالة طفيفة، وامرأة 48 عامًا في حالة طفيفة».



بيان من الجيش الإسرائيلي

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي تفعيل الإنذارات في مناطق عدة بوسط البلاد، نتيجة إطلاق صواريخ عَبَرَت من لبنان.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه تم رصد إطلاق 3 صواريخ، سقط واحد منها في إحدى المناطق.



حزب الله يواصل عملياته ضد إسرائيل

جاء ذلك فيما كان حزب الله قد أعلن، خلال وقت متأخر من مساء أمس الجمعة، أن مقاتليه استهدفوا مستعمرة كريات شمونة بمسيّرتين انقضاضيّتين، أصابتا أهدافهما بدقة.‏

وأضاف حزب الله، أن مقاتليه استهدفوا أيضا ‏مستعمرة كفرجلعادي بمسيّرة انقضاضية، أصابت هدفها بدقة.‏

وعلى مدار يوم الجمعة، استهدف مقاتلو حزب الله تجمعا لقوّات العدو الإسرائيلي جنوبي بلدة الخيام برشقة صاروخية نوعيّة، كما استهدفوا ‏مستعمرة كريات شمونة برشقة صاروخية.

وأعلن حزب الله أن مقاتليه قصفوا ‏مستعمرة معالوت ترشيحا، و‏مستعمرة كرمئيل بصلية صاروخية، برشقة صاروخية.

واستهدف مقاتلو حزب الله ‏تجمعا لقوّات العدو الإسرائيلي في حي المسلخ جنوبي بلدة الخيام بِرشقة صاروخية كبيرة.