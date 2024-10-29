كشف غموض العثور على جثة مُسن بمسكنه في بني سويف

كشفت أجهزة المباحث الجنائية بمديرية أمن بني سويف، غموض واقعة العثور على جثة مُسن "مدير عام بالمعاش" داخل مسكنه في شارع سعد زغلول بمدينة بني سويف، حيث تبين مقتله على يد جاره الذي يعمل في تصليح وصلات الدش، قام بخنقه بكوفية وقيَّد قدمه ويده بالحبال، وسرق 40 جنيه وهاتفه المحمول وفر هاربًا، وعلى الفور تم ضبط المتهم وإحالته للنيابة التي باشرت التحقيق.

تفاصيل مقتل مُسن على يد جاره ببني سويف

بدأت تفاصيل الواقعة مع تلقى اللواء اسامة جمعة مدير أمن بنى سويف، إخطارا من اللواء محمد الخولي مدير البحث الجنائي، بأن أهالي المجني عليه مجدي محمد 65 سنة، أثناء قيامهم بزيارة شقيقهم في شارع سعد زغلول بمدينة بني سويف، بأنه لا يرد على المحمول وعقب ذهابهم إلى شقته قاموا بكسر الباب و تفاجأوا بأنه ملقى على السرير في غرفة نومه ومقيد القدمين واليدين بالحبال ومخنوق وعلى الفور استغاثوا بمدير البحث الجنائي الذي تقع استراحته في مواجهة الشارع وعلى الفور قام اللواء محمد الخولي مدير البحث الجنائي بتشكيل فريق بحث من المقدم محمود فؤاد رئيس البحث الجنائى وضباط المباحث وفى أقل من 6 ساعات من الابلاغ بالواقعة تم ضبط المتهم.

كشف غموض العثور على جثة مُسن ببني سويف

ومن خلال الفحص توصلت تحريات اللواء محمد الخولي مدير البحث الجنائي، أن المجني عليه مقيم في شقته في عمارة مكونة من 5 طوابق وأن نجله يعمل فى السعودية واتصل به ولم يرد على هاتفه المحمول وظن أن والده توفي فاتصل بعمه الذي ذهب الى شقته ووجده مقتولًا على سريره، وان التحريات اكدت ان له جار يعمل فى تصليح وصلات الدش وأنه يسكن فى الطابق الثانى وذهب اليه ليقترض منه مبلغ مالي، وعندما رفض المجنى عليه قام بخنقه بكوفية، وقام بتقييد قدمه ورجليه حتى يتاكد من مقتله وقام بسرقة 40 جنيه وهاتفيه المحمول وفر هاربًا.

جاره خنقه وسرق تليفونه و40 جنيه

وعقب تقنين الاجراءات قامت المباحث الجنائية بتتبع خط سير القاتل وتبين أنه مختبىء فى منطقة "أرض المحلج" بمدينة بنى سويف وتم القبض على المتهم وتبين أنه يدعى "ح.ا.ق" يبلغ من العمر 26 عامًا، يعمل فى تركيب وصلات الدش، ويقيم فى عمارة المجنى عليه، وبمواجهته أعترف بإرتكابه الواقعة وانه كان فى حالة نفسية سيئة، وان له سجل اجرامى سابق، وقدم المتهم هاتفى المحمول الذى قام بسرقتهما من المجنى عليه وتم تحريزهما وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على المتهم والمضبوطات واجراء معاينة تصويرية فى الواقعة.

بلاغ العثور على جثة مسن داخل منزله ببني سويف

وكان اهالى شارع سعد زغلول بمدينة بنى سويف، قد عثروا على جثة مسن داخل منزله وبه شبهة جنائية في شارع عبدالسلام عارف، وتم استدعاء سيارات الإسعاف لنقل الجثة إلى المستشفى، وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بنى سويف إخطارا يفيد بوقوع حادث العثور على جثة مسن داخل منزله وبه شبهة جنائية في شارع عبدالسلام عارف، وتم التوجية بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل الجثة إلى مستشفى بنى سويف التخصصى، حسب توجيهات قوات الأمن، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.