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حال عدم تخطي العروس هذه السن، مدينة صينية تمنح مكافأة نقدية للأزواج

عقود الزواج في الصين،
عقود الزواج في الصين، فيتو

أفادت صحيفة Penpai الصينية بأن حكومة مدينة لويليانج في مقاطعة شانشي بشمال البلاد قررت منح 1.5 ألف يوان (حوالي 210 دولارات) لكل عروس لا يزيد عمرها عن 35 عاما، لتشجيع فرص الحمل.

 انخفاض عدد حالات الزواج بالصين

وهذا القرار مرتبط بانخفاض عدد حالات الزواج في الصين ومعدل المواليد، ففي عام 2005 سجلت لويليانج متوسط ​​13.61 ولادة لكل ألف نسمة، ليتراجع المؤشر إلى 6.6 ولادة فقط بحلول عام 2023.

وقالت الصحيفة: "اعتبارا من 1 يناير 2025، سيحصل كل عروسان في مدينة لويليانج، ويتزوجان لأول مرة، على مكافأة قدرها 1.5 ألف يوان على ألا يزيد عمر العروس عن 35 عاما.

 فرض سن لزواج في الصين 

وأضافت الصحيفة أن المبلغ سيدفع للعائلات الشابة إذا كان لدى أحد المتزوجين حديثا على الأقل تصريح إقامة في لويليانج.

وأوضحت إدارة المدينة أنه تم فرض الحد الأقصى للسن وهو 35 عاما، حتى يكون لدى الأسرة الشابة متسعا من الوقت لإنجاب الأطفال.

 وفي هذه الحالة، ستتلقى العائلة معونة إضافية قدرها ألفا يوان (نحو 280 دولارا) مقابل الطفل الأول، و5 آلاف يوان (نحو 700 دولار) للطفل الثاني، و8 آلاف يوان (1125 دولارا) للطفل الثالث.

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