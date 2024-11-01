الخطيب يشكر إنفانتينو على تهنئته للأهلي وجماهيره بالفوز ببطولة القارات الثلاث

أرسل الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، برقية إلى جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، يشكره فيها على تهنئته للأهلي وجماهيره بمناسبة الفوز ببطولة القارات الثلاث.

وجاء نص البرقية كالآتي: صديقي العزيز جياني إنفانتينو، أتمنى أن تكون وعائلة كرة القدم بكل خير.

وأضاف: "أود أن أشكرك كثيرًا على تهنئتك الرقيقة للنادي الأهلي وجماهيره، بمناسبة الفوز ببطولة القارات الثلاث، كما أتوجه إليكم بالشكر على تهنئتكم لشخصي بمناسبة عيد ميلادي، وهي تهنئة عزيزة من صديق نحمل له كل الإحترام والتقدير.

واختتم: "عزيزي، لا يفوتني أن أعبر لكم عن تقديري لما تبذلونه وأسرة «فيفا» من جهد كبير لخدمة وتطوير كرة القدم العالمية، ومساندة الأندية والمنتخبات بما يسهم في الارتقاء بلعبتنا التي نعتز بالانتماء إليها.

وكان إنفانتينو هنأ النادي الأهلي بعد حصد لقب كأس القارات الثلاثة والتأهل لنصف نهائي بطولة إنتركونتننتال عقب الفوز علي فريق العين الإماراتي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهم يوم الثلاثاء الماضي على إستاد القاهرة الدولي.

وعلى صعيد متصل "كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن موقف أشرف داري مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي من المشاركة أمام سيراميكا كليوباترا، في اللقاء المقرر لها بالجولة الأولي من بطولة الدوري الممتاز.

وقال المصدر إن أشرف داري مدافع الفريق شعر ببعض الآلام مرة أخرى على مستوى الكاحل، خلال مشاركته في مران الفريق الذي الذي أقيم الأربعاء الماضي.

وأوضح: “اللاعب من المقرر أن يخضع لفحص طبي اليوم الجمعة علي هامش مران الفريق لتحديد موقفه من المشاركة في مباراة سيراميكا كليوباترا المقرر لها السبت في الدوري”.

وتسلم مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تقرير فني شامل عن فريق سيراميكا كليوباترا قبل مواجهة الفريقين المقرر لها السبت المقبل في ضربة البداية للموسم الجديد للفريقين.

ويحصل لاعبو الأهلي على راحة سلبية من التدريبات مساء أمس الخميس في إطار البرنامج التدريبي المحدد لهم استعدادا لمواجهة سيراميكا في الدوري السبت القادم.

يستعد النادي الأهلي لبطولة الدوري موسم 2024-2025، والتي انطلقت يوم الأربعاء الماضي.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري

ويواجه فريق الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا، في الثامنة مساء السبت المقبل، على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

وتذاع مباراة الأهلي وسيراميكا، عبر قنوات «أون تايم سبورت»، الحاصلة على حقوق نقل الدوري الممتاز.