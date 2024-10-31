الخميس 31 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

89 شهيدا إثر قصف إسرائيلي على قطاع غزة اليوم

ضحايا غزة، فيتو
ضحايا غزة، فيتو

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الخميس، أن  89 فلسطينيا استشهدوا  إثر قصف إسرائيلي على قطاع غزة اليوم بينهم 75 في شمال القطاع.

جيش الاحتلال يرتكب 6 مجازر في غزة 

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان صادر عنها، أن جيش الاحتلال ارتكب 6 مجازر في قطاع غزة خلال 24 ساعة.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة 

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيانها، إن حصيلة الشهداء ارتفعت إلى 43 ألفا و204 شهداء و101 ألف و641 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ391 على التوالي، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، وسط وضع إنساني كارثي.

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جيش الاحتلال غزة قطاع غزة ضحايا العدوان الإسرائيلي

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