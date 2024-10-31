الخميس 31 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

حماس ترفض مقترح الوقف المؤقت للحرب في غزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

 أعلن القيادي في حركة حماس طاهر النونو أن الحركة ترفض فكرة الوقف المؤقت للحرب في غزة، مؤكدًا أنها تؤيد أي اقتراح يقود لوقف الحرب بشكل كلي.

 

دعوة من الوسطاء للاستماع لعروض واقتراحات

وقال القيادي في حماس طاهر النونو لـ"الشرق نيوز": الحركة ستلبي أي دعوة من الوسطاء للاستماع لعروض واقتراحات جديدة.

وكان مسؤولان أمريكيان قالا إن المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله أحرزت "تقدما كبيرا" في الساعات الأربع والعشرين الماضية، إلا أنهما استدركا أن إدارة بايدن لم تتوصل بعد إلى اتفاق نهائي مع إسرائيل أو لبنان.

ووصف موقع "أكسيوس" الأمريكي الاتفاق بأنه "سيكون إنجازًا مهمًّا" لبايدن، ونقل عن المسؤولَين الأمريكيين اللذين وصفهما بأنهما "مطلعين بشكل مباشر على المفاوضات" أن جهود الوساطة التي قام بها المبعوث الأمريكي آموس هوكشتاين في  بيروت الأسبوع الماضي أحرزت تقدمًا نحو التوصل إلى اتفاق، وخاصة فيما يتعلق باستعداد حزب الله لإبرام صفقة مع إسرائيل منفصلة عن الحرب في غزة.

 

هجمات حماس في 7 أكتوبر على إسرائيل

 وقال مسؤول أمريكي: "ما زلنا نتفاوض لكن تم تحقيق تقدم كاف في الساعات الأربع والعشرين الماضية يبرر إرسال الرئيس بايدن لهوكشتاين إلى إسرائيل".

وقال الموقع الأمريكي إن من شأن الاتفاق أن يضع حدًا لأكثر من عام من القتال بين إسرائيل وحزب الله ويخفف بشكل كبير من حدة الحرب الإقليمية في الشرق الأوسط لأول مرة منذ هجمات حماس في 7 أكتوبر على إسرائيل.

ووصفت التوصل إلى الاتفاق بأنه سيكون إنجازًا مهمًّا للرئيس بايدن في أشهره الأخيرة في منصبه.

وفي وقت سابق من اليوم، نفى مسؤول إسرائيلي، أن تكون هناك مسودة اتفاق نهائية بشأن تسوية لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وميليشيا "حزب الله" في لبنان، وذلك بعد تقارير إسرائيلية عن "اتفاق وشيك".

 

مسودة الخطوط العريضة للاتفاق في لبنان 

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية عن المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته، إن "مسودة الخطوط العريضة للاتفاق في لبنان التي تم تسريب بعض بنودها قديمة، وليست ذات صلة، وهي واحدة من بين مقترحات عدة تتم مناقشتها".

وأشارت الصحيفة العبرية  إلى أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دأب على تسريب بعض المواقف السياسية لنتنياهو عبر نشرها على لسان مسؤول دون الكشف عن هويته.

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